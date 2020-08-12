Ericsson принял участие в развертывании 56 коммерческих сетей 5G по всему миру. Всего компания заключила 100 контрактов на строительство сети пятого поколения с мобильными операторами, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, о 58 контрактах из общего числа было уже объявлено публично. «Юбилейным», сотым для Ericsson договором стал контракт с оператором Telekom Slovenij.

«Ericsson имеет полный портфель продуктов и решений для сети радиодоступа, опорной и транспортной сетей 5G. На оборудовании компании развернуты 5G-сети с неавтономной и автономной архитектурой, а также сети на базе технологии динамического перераспределения частотного ресурса — Ericsson Spectrum Sharing. В сетях используется двухрежимное 5G-ядро со встроенной поддержкой облачных функций», — сказано в пресс-релизе.

Кроме того, отмечает пресс-служба, Ericsson провел большую совместную работу с операторами, университетами, технологическими институтами и отраслевыми партнерами, результатом которой стало создание автоматизация заводов, умные офисы, телехирургия и другие кейсы для предприятий и приложения для Индустрии 4.0.

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