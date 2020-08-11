Запуск 4G в диапазоне 900 МГц помог значительно ускорить процесс покрытия населенных пунктов скоростным интернетом. Многие жители страны впервые получили возможность воспользоваться преимуществами сети четвертого поколения, сказано на сайте Министерства и Комитета цифровой трансформации.

Согласно данным, в июле к 4G удалось подключить 1999 населенных пунктов, в то время как в июне — только 982. При этом в 1641 населенном пункте до этого вообще не было возможности подключения к сети четвертого поколения.

«Множество жителей сел никогда не имели возможности пользоваться качественным интернетом. И это является одной из причин цифрового разрыва между городским и сельским населением. Базовые станции мобильных операторов, которые работают в диапазоне 900 МГц, могут покрывать значительно большие территории, чем в диапазоне 1800 МГц. И двойное возрастание количества населенных пунктов, подключенных к 4G в июле — яркое тому подтверждение», — сообщил вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В июле операторы начали разворачивать сети 4G в диапазоне 900 МГц в западных областях. Воспользоваться услугами можно уже в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской областях.

В ближайшее время операторы будут подключать еще четыре области — Черновицкую, Хмельницкую, Житомирскую, Винницкую.

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