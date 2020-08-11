Медиасервис MEGOGO запустил поддержку пользователей через Apple Business Chat. Теперь пользователи Apple-устройств, у которых есть вопросы, комментарии или пожелания к сервису MEGOGO смогут общаться со службой поддержки, используя приложение «Сообщения» на iPhone, iPad, Apple Watch или MacBook.

«Мы продолжаем делать так, чтобы наши пользователи имели возможность получать ответы на вопросы, касательно работы медиасервиса, еще быстрее и еще удобней. Этому точно посопутствует возможность общаться через приложение “Сообщения“. Просто имея под рукой любое из Apple-устройств можно решить вопрос или внести свое пожелание по работе MEGOGO», – говорит Ярослав Дубина, руководитель отдела обслуживания клиентов MEGOGO.

Для входа в Apple Business Chat, нужно нажать на иконку приложения «Сообщения», используя веб-версию MEGOGO или же мобильное приложение MEGOGO для iOS, которое можно загрузить в App Store. Мгновенно откроется диалоговое окно в приложении «Сообщения» для общения с представителем MEGOGO. Apple Business Chat доступен для пользователей и компаний со всего мира и встроен в iOS 11.3 и более поздних версий. В версии iOS 13 при нажатии на номер телефона MEGOGO, система предлагает вместо звонка, начать разговор в Apple Business Chat. Если клиент выбирает «Сообщения», разговор с агентом начнётся сразу же в приложении «Сообщения», и пользователь сможет отвечать на вопросы агента тогда, когда ему будет удобно. Дополнительные сведения см. на веб-сайте: apple.com/ios/business-chat.

Проект разработан на базе технологии Corezoid Process Engine совместно с компанией Middleware (США). Платформа Corezoid сертифицирована компанией Apple в качестве Messaging Service Provider (MSP) для Apple Business Chat.

Напомним, ранее MEGOGO сообщил о старте собственного производства аудиокниг.

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