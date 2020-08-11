LG представила гибкие «рулонные» дисплеи

Компания LG Display – мировой лидер в мире инновационных технологий производства дисплеев – представила технологические решения для производства OLED дисплеев на выставке Общества информационных дисплеев (SID), которая проходила в режиме онлайн с 3 по 7 августа.

Компания LG Display продемонстрировала свои передовые и инновационные технологии для OLED в виртуальном выставочном зале на онлайн-сайте SID в двух зонах: в «Зоне неограниченной свободы дизайна», где были представлены разнообразные и инновационные конструкции, в которых используется OLED, и в «Зоне улучшенного взаимодействия с пользователем», где посетителям была дана возможность испытать технологии OLED, соответствующие именно их образу жизни.

В «Зоне неограниченной свободы дизайна» демонстрировались складные и прозрачные изделия следующего поколения – такие, в частности, как 65-дюймовый, 12.8-дюймовый рулонный OLED, 13.3-дюймовый складной OLED большого размера, 65-дюймовый сгибаемый OLED и 55-дюймовый прозрачный OLED с уровнем прозрачности 40%.

Параллельно в «Зоне улучшенного взаимодействия с пользователем» были показаны 27-дюймовый изогнутый P-OLED для автомобильной приборной панели и система Digital Cockpit, состоящая из 12.3-дюймовой приборной панели Cinematic Sound OLED, которые дали понять, в каком направлении должна развиваться индустрия автопрома. Тут же были представлены OLED-дисплеи нового поколения, среди которых, в частности, AV/VR и 3D дисплеи.

Помимо этого компания LG Display использовала видео, дающее посетителям возможность ощутить инновационную жизнь будущего, которую OLED-технология принесёт в онлайн-пространство. Благодаря этой онлайн-выставке компания смогла ещё больше расширить горизонты своего взаимодействия с потребителями, открыв тем самым новые возможности для бизнеса.

«Мы будем стараться быть лидерами в мире инновационных разработок дисплеев будущего, в основе которых лежит дифференцированная технология, которую реализовать возможно исключительно на основе OLED», – говорит исполнительный вице-президент и главный технический директор компании LG Display Ин-Бён Кан.

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