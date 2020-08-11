Резистор двигателя вентилятора – это электрический компонент, часть системы обогрева и кондиционирования воздуха в автомобиле. Он отвечает за регулирование скорости мотора вентилятора в нагнетателе.
Резисторы вентилятора – это резисторы, которые используются для контроля скорости вращения вентилятора в автомобильном нагнетателе. Скорость вращения вентилятора можно изменять, регулируя сопротивление резистора при помощи механического рычажка, либо электронным способом – через систему кондиционирования воздуха. Изменение сопротивления влияет на силу тока в электрической цепи двигателя, что, в свою очередь, регулирует скорость вращения вентилятора в нагнетателе. Резисторы вентилятора представляют собой механические компоненты, поэтому они подвержены износу, что и является причиной большинства неисправностей в системе обогрева автомобиля. Большой каталог запчастей к автомобильным системам отопления и вентиляции представлен на https://euromotors.com.ua/category/otoplenie-i-ventilyaciya/ – интернет-магазине, специализирующемся на продаже и поставке качественных и оригинальных б/у запчастей для автомобилей европейского, японского и корейского производств. А в этой статье мы детально остановимся на механических резисторах вентилятора, их конструкции и способах устранения неисправностей.
Конструкция
Один контакт вентилятора нагнетателя подключен напрямую к отрицательной клемме (также называемой «землёй») аккумуляторной батареи, а второй контакт подключается к плюсовой клемме аккумулятора через резистор. Резистор подключается последовательно с электровентилятором. Это значит, что сила тока, проходящего через двигатель вентилятора, и, соответственно, скорость последнего регулируются при помощи резистора. Используя переключатель, автомобилист устанавливает необходимую ему скорость вращения вентилятора, включая в цепь тот или иной резистор из блока (каждый из резисторов имеет своё сопротивление). В системе управления есть также ещё две дополнительные опции – одна из них выключает вентилятор вообще, а вторая – устанавливает максимальную скорость вращения вентилятора. При отключении вентилятора его двигатель просто отключается от питания. При выборе максимальной скорости вращения электрический ток поступает в двигатель электровентилятора напрямую от аккумулятора, минуя блок резисторов, что означает максимальную силу тока. Чем ниже сопротивление резистора – тем выше сила тока, поступающего в двигатель вентилятора, и тем быстрее он вращается.
Устранение неисправностей
Каждый из резисторов внутри блока как правило представляет собой проволочную катушку, и, соответственно, он может выйти из строя из-за перегорания этой самой проволоки в процессе использования, либо из-за механических вибраций или ударов, которые характерны для автотранспорта. Если резистор нагнетателя неисправен – вентилятор обычно работает лишь на одной скорости, как правило – на максимальной. Впрочем, иногда неисправность касается лишь отдельных скоростей вращения, и остальные могут включаться нормально.
Определение причины неисправности
При диагностике двигателя вентилятора нагнетателя необходимо проделать следующие действия.
Если двигатель нагнетателя автомобиля не работает вообще, необходимо выполнить проверку нескольких компонентов системы:
- Используя мультиметр, проверьте предохранитель на наличие напряжения на обоих концах. Если на одном конце напряжение есть, а на втором оно отсутствует – предохранитель необходимо заменить.
- Проверьте реле вентилятора, если таковое установлено в автомобиле. Проверить реле можно, приложив к нему сверху палец, а затем включив и выключив вентилятор. Если в реле произойдёт щелчок – значит, скорее всего, оно работает правильно.
- Проверьте наличие питания на клеммах самого вентилятора: напряжение на клеммах после включения вентилятора должно составлять +12 В. Для проверки переключите мультиметр в режим измерения напряжения и убедитесь в том, что разница напряжения между его клеммами равна 12 вольтам. Если напряжение на клеммах отсутствует – возможно, имеется повреждение проводки. Устранение данной неисправности лучше всего поручить автоэлектрику из сертифицированного центра техобслуживания автомобилей. Если же на клеммах вентилятора напряжение присутствует – возможно, неисправен сам вентилятор.
Если вентилятор работает на одних скоростях, но при этом не работает на других скоростях, это говорит о том, что резистор неисправен и требует замены:
- Найдите резистор и отключите его от электрической цепи. Узнать о том, где именно размещается резистор, можно, заглянув в руководство по ремонту автомобилей интересующей вас марки и модели. Очень часто резисторы устанавливаются рядом с двигателем вентилятора, за приборной панелью или чуть ниже её, в районе пространства для ног пассажира и т.д.
- Очень часто бывает так, что, отсоединив резистор и внимательно осмотрев его, по внешнему виду можно безошибочно установить, что он перегорел. Перегоревший резистор необходимо заменить на аналогичный новый от производителя вашего автомобиля.
- Если внешне резистор выглядит нормально, необходимо измерить сопротивление каждого отдельного резистора в блоке. Все резисторы подключены к одной общей точке. Переключите мультиметр в режим измерения сопротивления, подключите один его щуп к общей точке, а другой щуп используйте для измерения сопротивлений в других точках. Если в каком-либо месте мультиметр показывает разрыв цепи (бесконечное сопротивление), то резистор вентилятора необходимо заменить.
Предупреждение: в процессе нормальной работы резистор вентилятора сильно нагревается, поэтому необходимо соблюдать осторожность, дабы избежать ожогов и других травм.