Власти Армении запретят вещание российских каналов на территории своей страны. Президент Армен Саркисян подписал закон, ограничивающий трансляцию иностранных телеканалов в общественном мультиплексе, передает деловая газета Взгляд.

Согласно данным, в одном из положении закона прописано, что аудиовизуальные программы могут транслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только на основании межгосударственного договора.

По словам руководителя отдела лицензирования Лианны Дохикян, все транслируемые сейчас в Армении российские каналы имеют лицензии, действующие минимум до 20 января 2021 года. Если к этому моменту будут заключены межгосударственные договоры, то телеканалы смогут продолжить свою работу.

Отмечается, что закон вступит в силу спустя 10 дней после того, как будет официально опубликован. На сегодня в Армении транслируются российские Первый канал, «РТР Планета», «Россия. Культура» и телеканал «Мир».

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