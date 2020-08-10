Телеканал Filmuadrama начал вещание в Казахстане. Канал доступен в кабельных, IPTV и OTT-сетях провайдеров «Aлма TВ» и Bee TV, передает Кабельщик.

Согласно данным, телеканал получил разрешение на вещание от Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан в апреле текущего года. Дистрибуцией Filmuadrama займётся компания Silk Way Content.

Отмечается, что для вещания в Казахстане телеканал прошел адаптацию. В частности, у Filmuadrama появились визуальные отметки с возрастным индексом киновидеопродукции в зависимости от аудитории в соответствии с действующим законодательством республики.

Напомним, в феврале Filmuadrama начал вещать в Беларуси, а также вышел на рынок платного ТВ в Эстонии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.