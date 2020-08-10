В январе этого года телевизионный рынок Украины вступил в новую эру — эру платного телевидения. Крупнейшие медиагруппы закодировали сигнал своих телеканалов, распространяемых через спутник. В июле компании «ГФК Юкрейн» и «ИНФО-сапиенс» представили исследование, результаты которого говорят, что треть украинских зрителей всё ещё надеются на раскодирование спутникового сигнала телеканалов медиагрупп. Mediasat обратился за комментарием к медиаэксперту Александру Глущенко, попросив его рассказать, почему так происходит, как он оценивает результаты первого полугодия работы кодировки, а также углубиться в историю и рассказать об основных этапах зарождения и становления рынка спутникового телевидения в Украине.

Mediasat: Как вы оцениваете результаты кодирования каналов медиагрупп на спутнике?

Внедрение кодировки преследовало две цели:

перевод аудитории с неконтролируемого приема открытых спутниковых каналов в контролируемую среду DTH-платформ и в другие технологии приема; формирование рынка платного телевидения по европейской модели, когда общенациональные каналы доступны только в составе DTH-платформ.

Быстрых результатов от внедрения системы условного доступа никто не ожидал, это не логично. Кодирование и построение рынка платного ТВ – сложный и длительный процесс.

Технологически, у правообладателей была аудитория в 4 миллиона домохозяйств, которые никогда не платили за телевидение. И даже понятия не имеют, что телевидение бывает платным. Для них оно было всегда в открытом доступе. А значит бесплатным. Задача потребителя сводилась к разовой инвестиции в оборудование и простой замене эфирной антенны на спутниковую с тремя конверторами.

За последние 15 лет активного развития отрасли спутникового ТВ в Украине и был сформирован этот культурный и потребительский феномен.

Если мы проанализируем развитие и эволюцию дистрибуции украинских телеканалов за последние 20 лет, со времен, когда первый украинский телеканал в цифровом формате появился на спутнике, то обнаружим много моментов, когда можно сказать: «свернули не туда».

Mediasat: Когда Украина «свернула не туда»?

Первый украинский канал появился на спутнике в июне 1997 года. Это был телеканал СТБ, начавший вещание в формате DVB-S/mpeg-2 с космического аппарата Intelsat 604 в позиции 60 гр.в.д. До этого частные коммерческие вещатели строили сеть раздачи через радиорелейные линии, доставшиеся от СССР. Это был первый украинский телеканал, начавший строить сеть дистрибуции через спутник. В сентябре 1997 года вещание было переведено на израильский спутник Amos, который имел луч покрытия с прицелом на Украину. 30 апреля того же 1999 года на Amos появился музыкальный телеканал OTV. Что стало толчком для развития этой позиции для украинских каналов.

«Славянский телеканал», деливший аналоговую частоту на спутнике Eutelsat II F3 в позиции 16 гр.в.д. и вещавший 9 часов в сутки с декабря 1994 по май 1995 года в разрез не берем. Это была старая добрая аналоговая эра. А мы отталкиваемся от цифры.

В ноябре 2000 года на спутнике Sirius в позиции 5 гр.в.д. появился «Новый канал».

В январе 2001 года – телеканал ICTV, в июне – «Enter-music», в июле – «Enter-фільм» и ТЕТ, в октябре – «Інтер+». Эфирные вещатели достраивали собственные телесети, и спутник был самым дешевым и доступным способом покрыть территорию и раздать сигнал на собственные передатчики и кабельным операторам.

Вообще, 2001 год можно считать стартом украинской спутниковой дистрибуции. После появления первых 10 каналов на Amos и Sirius, рынок приобрел первую внятную структуру. Для вещателей стало очевидно, что в Украине построены АПЛИНКИ и есть возможность выйти в открытый космос при помощи украинских специалистов.

Первые диалоги о запуске украинской DTH-платформы происходили вокруг платформы «Enter», которая должна была обрасти фильмовым, музыкальным, спортивным, информационным телеканалами.

Осенью 2001 года на спутнике Amos на месте первого музыкального телеканала OTV прописался канал МТВ – MusicTeleBox. На рынок Украины внимание обратили поляки. Телекомпания «Обрій» была приобретена польской телекомпанией Polsat.

Новосозданный канал MTB возглавил президент телерадиокомпании «Золотые ворота» Евгений Просветов. В дополнение к музыкальному каналу велись переговоры на предмет создания специализированного спортивного канала, канала боевиков и отечественного кино.

В планах было создание цифровой платформы, в которой было бы от 8 до 12 каналов, и платная модель распространения. Телерадиокомпания «Золотые ворота» даже получила лицензию на спутниковое вещание. Но дальше разговоров дело не зашло. Весной 2002 года канал МТВ исчез со спутника, из кабельных сетей. Очередная попытка создания украинской платформы спутникового ТВ не увенчалась успехом.

В 2002 году в январе на «Амосе» появился телеканал «НБМ» из Черновцов, в феврале – М1 со стереозвуком, в январе 2003 – «ТОНИС».

Mediasat: Когда в Украине начался этап популяризации спутникового телевидения, и что способствовало развитию этой технологии приема?

Стимулом для начала массовой установки спутниковых антенн в украинских домохозяйствах для приема телесигнала украинских телеканалов стало несколько событий:

появление протокола DiseqC, который позволял коммутировать сигнал с нескольких конверторов в 1 кабель;

появление мультифидов и возможность приема на одну спутниковую антенну небольшого диаметра спутников с разносом более 10 градусов;

увеличение количества украинских телеканалов на спутниках, что делало их прием рентабельным;

удешевление приемного оборудования;

внедрение новой системы кодирования Viaccess 2.4 с 01.07.2003, что сделало невозможным пиратский просмотр российской платформы «НТВ-Плюс».

В Украине можно констатировать несколько этапов развития спутникового приема:

конец 80-х/начало 90-х – первый спрос на частный прием

Спутниковая антенна, как правило, устанавливалась размером от 2-х метров. Аналоговый приемник, система позиционирования, установка была эквивалента стоимости квартиры. Оборудование использовалось как окно в мир для приема нескольких западных телеканалов, которые добивали до Украины.

1996 год – появление телеканала «Интер» и уменьшение доли ретрансляции ОРТ

После появление «Интера» на базе сети ЦТ-1, резко возрос спрос на спутниковое оборудование. Для приема ОРТ и Россия-1 нужен был аналоговый приемник с экспандером звука, антенна 135 – 180см. Россию принимали с «Горизонт-31» в позиции 40гр.в.д. ОРТ с «Горизонт-32» в позиции 53 гр.в.д. Если антенна была моторизированной, добавлялись телеканалы «ТВ-6 Москва», «2х2», «НВС», «Всемирное русское ТВ». Если с конвертором диапазона Ku и ортомодом – европейские телеканалы.

Диапазон Ku начал набирать популярность после запуска в 1996 году проекта «НТВ-плюс» в России. Со спутников «Галс-1» и «Галс-2» в позиции 36гр.в.д. несколько месяцев в открытом доступе вещали телеканалы «НТВ-плюс Спорт», «НТВ-плюс Музыка», «НТВ-плюс Мир кино», «НТВ-плюс Наше кино». К которым со временем добавились НТВ, ТНТ, «НТВ-плюс Детский» и «Ночной». Принимать сигнал можно было на антенну 150-220 см в зависимости от региона. После внедрения кодирования 1 июня 1997 года – требовался специализированный приемник и абонентская плата с сопутствующими накладными расходами около 12 долларов США.

1 января 1999 года – запуск цифрового пакета «НТВ-плюс»

1 января 1999 года произошло эпохальное событие. Российская платформа «НТВ-плюс» перешла на цифру, был запущен цифровой пакет в DVB-S/mpeg-2. Количество телеканалов «Базового пакета» стало 19. Помимо пакетирования, изменилась и цена. Старт начинался с 19.2 долларов США за месяц просмотра. За дополнительные пакеты — «НТВ-плюс Спорт» и «НТВ-плюс Футбол», а также за телеканал «НТВ-плюс Боевик» — нужно было доплатить по $7,2 за пакет. «НТВ-плюс Ночной канал» был оценен в $6. Из приятностей – прием в Украине начинался на антенны от 90 см.

взлом системы условного доступа Viaccess и появление пиратских карт Goldwafer

В 2001 году пиратами была взломана система условного доступа Viaccess 2.3, что привело к появлению в 2002 году на рынке Украины пиратских карточек, которые давали возможность доступа к цифровому пакету «НТВ-плюс». Стоила карточка около 50 долларов США. Перепрограммировать ее можно было самостоятельно при наличии программатора, еще около 150 долларов. Прошивки были доступны в сети интернет, ключи обновлялись автоматически либо их можно было ввести при помощи пульта, как на приемнике Humax 5300. Но это был удел продвинутых пользователей. А чтобы рядовые клиенты, начавшие просмотр в пиратский способ не расслаблялись и приносили прибыль установщикам регулярно, в карточку зашивался таймер на 3 месяца, и за 10-15$ ее перепрошивали на следующие 3 месяца. Бонусом к «НТВ-плюс» шли пакеты Viasat с телеканалами Viasat Tickets со спутника «Sirius-2», с HotBird – французские операторы «ABSat», «TPS» и бонусом «NTV International».

С 1 июля 2003 года у многих обладателей спутниковых приемников и антенн возник риторический вопрос: «Что смотреть дальше»? И был обращен взор на комбинацию Hotbird – Sirius – Amos, названную в простонародье – «Горыныч». На харьковскую антенну завода «Вариант» размером 115см прекрасно принимались все три позиции.

На спутнике Amos-1 были доступны: СТБ, Тонис, М1, НБМ, ОTV Music, Первый канал Всемирная сеть.

На Sirius-2: Новый канал, ТЕТ, Enter-фільм, Інтер+, Enter-music, ТРК «Украина», ICTV.

На HotBird: РТР Планета, Первый канал всемирная сеть, CaspioNet ( Казахстан ), Ajara TV с пиратским фильмоказом на русском языке.

В 2004 году количество каналов увеличилось:

Amos 1/2: 5 канал, ОTV Music, 1+1, ТРК «Київ», КРТ, СТБ, М1, ТОНИС, ICTV.

Sirius 2/3: Новый канал, ТЕТ, Інтер+, Рада, Enter-фільм, Enter-music, Первый канал Балтия, Москва открытый мир (ТВЦ Международный).

HotBird 1-2-3-4-5-6: Euronews Russia, РТР Планета, Первый канал Всемирная сеть, CaspioNet.

Основная аудитория домохозяйств со спутниковыми антеннами в Украине была сформирована в период с 2004 по 2014 годы.

Собственно, массовый выход каналов на спутник и снятия кодировки в 2011-2012 годах там, где она присутствовала – стало последним «поворотом не туда», когда все кто хотел смотреть при помощи спутниковой антенны – смотрели.

Mediasat: Попытки запуска DTH-платформ все же были, почему они не взлетели?

Отличие Украины от той же России было в том, что там на одну антенну и еще и в открытом доступе невозможно принять федеральные телеканалы, в Украине же наоборот, на одну антенну имели возможность принимать все общенациональные телеканалы, а количество каналов на украинском и русском языках достигала сотни. И рядовой гражданин, инвестировав один раз деньги – годами бесплатно смотрел контент, который в городах получали через кабельные сети за ежемесячную плату. В России 20 млн. домохозяйств – абоненты платных платформ спутникового телевидения, то есть каждая 3 семья, а в Украине 4 миллиона домохозяйств, просто принимают сигнал и платить не готовы J .

В 2008 году был запущен проект «Вижн ТВ», который трансформировался в «Виасат Украина». В 2011 году была запущена платформа «XTRA TV». Единственные две платформы, которые дожили до наших дней. По разным причинам закрылись DTH-платформы «MyTV», «Поверхность+», «Лыбидь ТВ», «НТВ-Плюс Украина».

Честь и хвала тем, кто верил в рынок и готов был инвестировать. Но не сложилось. Причина закрытия во всех, кроме «НТВ-плюс», одна – наличие открытого вещания спутниковых каналов. Какой смысл платить, когда бесплатно можно получать доступ к почти всем телеканалам? Если вы никогда не пробовали шоколад, то и спорить о нем не можете. Если вы никогда не видели Discovery channel, National Geographic или HBO, понятий о платном ТВ у вас нет, как и оценочных суждений о более премиальном контенте. Тем более, давайте не будем кривить и честно признаем, что контент украинских каналов местами лучше их западных аналогов.

Поэтому, основная и главная особенность аудитории, которая смотрела украинские телеканалы через спутник – отсутствие культуры и необходимости получать контент за деньги.

Кстати, разговоры о кодировании и монетизации телеканалов медиагрупп начались еще в далеком 2008 году. Именно этим годом датируется тема «Украинские спутниковые телеканалы ЗАКОДИРУЮТ» на форуме PROTV.UA. Но тогда медиагруппы не договорились. Не совсем понятно было, как сформировать цену, если количество телеканалов разное, как и качество и рейтинги.

Mediasat: Насколько кодирование телеканалов стратегически и тактически было целесообразным? Ведь около 3,5 млн домохозяйств остались смотреть «открытый» спутник, и среди прочего российские каналы.

Кодировать сигнал необходимо было лет 15 тому назад. Если бы это было сделано ранее – многих проблем, которые существуют сейчас – не было бы как явления. В том числе и разговоров о смотрении российского пропагандистского телевидения.

После внедрения системы условного доступа аудитория разделилась на пять лагерей:

стали абонентами DTH-платформ;

изменили тип приема и начали принимать сигнал Т2;

остались принимать открытые спутниковые телеканалы;

обратили внимание на услуги ОТТ/IPTV-сервисов и кабельных операторов;

нашли счастье в пиратских сервисах.

Кстати, есть два самых распространенных мифа, связанных с кодировкой:

выключились все украинские телеканалы, нет ни одного;

будем смотреть исключительно российские каналы.

Сейчас на спутниках HotBird – Astra – Amos суммарное количество украинских каналов – несколько десятков.

Телеканалы, доступные со спутников Amos 3/7:

Телеканалы, доступные со спутников Hot Bird 13B / 13C / 13E:

Телеканалы, доступные со спутника Astra 4A:

Поэтому, заявления о полном исчезновении всех украинских каналов – не соответствуют действительности. Как и о засилье российских телеканалов. Давайте будем откровенно честны, все кто далеки от информационной гигиены – давно имеют в списке каналов спутникового ресивера «телеканалы Кремля». Либо сами настроили, либо установщик помог. Никогда не поздно удалить их из списка каналов и жить без них. Но пульт от приемника – частная территория и не контролируется государством. Поэтому, кто хочет – смотрит, и до этого смотрел. Кто не хочет – давно отказался от доступа к телеканалам РФ. Кто скучает за Сибирью и матрешками – доустанавливает антенны на ABS-2 и Ямал-401, чтобы быть еще больше на связи с кремлевским ТВ. Это мы не затрагивали еще тему шаринга, пиратских интернет-сервисов, плейлистов, порталов. В большинстве случаев патриотизм и принципы заканчиваются на этапе воровства контента «Газпрома».

Mediasat: Какие факторы повлияли на то, что кодирование не достигло прогнозируемых для медиагрупп результатов (то есть меньше абонентов, чем ожидалось, перешли в платный сегмент)?

Повторюсь, быстрых результатов и геометрической прогрессии ожидать не стоит, аудитория сложная.

По прошествии более чем 6 месяцев, можно сделать предварительные выводы о факторах, которые повлияли на статистику:

карантин, который ограничил процесс установки спутниковых антенн и доступ к домохозяйству;

экономический кризис, который существенно влияет на потребительские предпочтения;

перенос кодирования с 2018 года на 2020 год, и пролонгация на 8 дней в январе 2020;

информационная волна в марте по выключению системы условного доступа после встречи в Офисе Президента;

отсутствие акций по минимизации потенциальными абонентами стоимости входа в сегмент PayTV;

увеличение медиагруппами минимальной цены за «базовый» пакет с 29 грн в 2018г. до 49 грн в 2019 и 80 грн в 2020 году для провайдеров программной услуги;

переоценка ценности единицы контента на высококонкурентом рынке развлечений и времяпрепровождения.

Mediasat: По вашему мнению, учитывая последствия кодирования, кто из медиагрупп оказался в более выигрышной ситуации, а кто нет? Кто наиболее выиграл, а кто пострадал от кодирования?

Наиболее выигрышная позиция у медиагрупп, которые выступают не только в роли продакшнов, но и имеют в арсенале платформы платного ТВ. Это «Медиа Группа Украина», к сателлитам которой входит DTH-платформа «XTRA TV» и ОТТ-платформа «OLL.TV» с компанией проектов с «Укртелеком», «ВегаТелеком», «Водафон Украина», а также «1+1 media» с «Виасат Украина», «Киевстар ТВ» и «1+1 Видео».

Достаточно неплохо «прокачался» провайдер сети цифрового ТВ – компания «Зеонбуд». Наибольший переток аудитории со спутника произошел в Т2. Поэтому, конкурс в декабре этого года будет очень интересным, ведь у компании заканчивается срок 10-летней лицензии. Грядет новый конкурс для главного рубильника Украины. Кстати, следующее 10-летие может быть последним для операторов цифрового эфирного ТВ. В 2030 году будет сплошной интернет и дистрибуция сигнала через ip-протоколы.

По «пострадавших», то я бы не использовал такой термин за достаточно короткий промежуток времени. Мы имеем возможность наблюдать за довольно длительным процессом, где горизонт планирования не год и не два. И закончится все достаточно прагматично. Сети с аналоговым кабельным ТВ, со временем – Т2 – будут донорами для DTH и ОТТ-платформ. И при наличии различных технологий доступа к контенту, включая линейные и нелинейные сервисы, ценность единицы контента будет падать. И задача «платформ» – попасть в перечень «сервисов», которые являются ценными для зрителя.

Mediasat: Александр, конфликт «1+1» – «Ланет» – «Солнце». Кто прав, кто виноват? Насколько эта возня вредит рынку?

Любой конфликт, особенно, ведущийся в публичной плоскости не идет на пользу рынку. Я считаю, что причина – банальный дисконнект и отсутствие коммуникаций на одном из этапов. Никто не выигрывает. Ни «1+1», ни «Ланет», ни телеканал «Солнце».

Я не приветствую нерыночные методы борьбы на высоко конкурентом рынке. У каждого вещателя своя модель распространения и он имеет на это право. Как и провайдеры, идущие который год навстречу правообладателям, строя рынок Pay TV несмотря на наличие в эфире 32 телеканалов, спутникового вещания, «цены» за «Базовый» пакет. Строительство рынка – это не взаимоотношения вассал и сюзерен, это коллективный процесс, с обоюдной ответственностью и вовлечением в процессы.

Уверен, что все проблемы решаются за столом переговоров. «Ланет» и 1+1 договорились. Не проблема 1+1 и «Солнцу» договориться.

Если у медиагрупп есть желание строить рынок платного ТВ вместе с независимыми игроками, условия простые:

место в составе программной услуги сервиса «Виасат Украина» или «Экстра ТВ»;

предоставление системы условного доступа и САМ-модулей для кабельщиков;

четкие сроки кодирования, например, с 1 февраля 2021 года;

внятная ценовая политика и мингарантия для правообладателя;

понятная прогрессия роста абонентской базы;

возможно, даже дистрибуция независимого вещателя силами медиагруппы.

Не думаю, что от хороших, прозрачных и выгодных условий кто-то откажется. Поэтому, строить рынок – нужно сообща и на партнерских условиях. Мы ведь его строим?

Оксана Глущенко и Виталий Мосейчук

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