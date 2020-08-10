Инициатива «Чистое небо»: расследование незаконной трансляции каналов трёх медиагрупп на юге Украины — шаг к прекращению воровства контента

Инициатива «Чистое небо» считает чрезвычайно важным выявление и расследование деятельности провайдеров платного телевидения, нарушающих права интеллектуальной собственности, и выражает благодарность украинским правообладателям за проактивную позицию и Департаменту киберполиции Национальной полиции Украины за оперативные и профессиональные действия.

Задача инициативы «Чистое небо», основанной в 2013 году, — помогать правообладателям бороться за свои права и совместно с партнерами развивать рынок легального контента в украинском пространстве. Это включает в себя активную борьбу с сайтами и провайдерами, которые используют защищенный правом интеллектуальной собственности контент без разрешения правообладателей, нанося им материальный ущерб.

Результаты последних 3,5 лет демонстрируют положительную динамику борьбы, к которой прилагают совместные усилия правообладатели, «Чистое небо», правоохранительные органы Украины, рекламодатели, платежные операторы и другие участники экосистемы создания, распространения и потребления аудиовизуального контента. Благодаря им медиарынок Украины с каждым годом все больше трансформируется в направлении легальных и честных принципов ведения бизнеса.

«Каждое расследование подобных нарушений — это не только шаг к прекращению воровства контента, но и помощь в развитии цивилизованного аудиовизуального рынка. Цель — чтобы нарушение прав интеллектуальной собственности стало исключением, а не правилом», — говорит Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо».

Привлечение преступников к уголовной ответственности является самым действенным способом борьбы с таким явлением как кража контента. Также это защищает абонентов платного ТВ от риска остаться без телевидения в любой момент из-за того, что они, часто сами того не зная, пользуются незаконной услугой.

Напомним, что 3 августа 2020 работники отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области Причерноморского управления киберполиции Департамента киберполиции Национальной полиции Украины провели обыск сервиса для продажи телевизионных приставок Aura HD, Mag 250, U2C, Android и Smart TV, с помощью которого осуществлялась незаконная ретрансляция ряда телеканалов групп 1+1 media, StarLightMedia и медиахолдинга «Медиа Группа Украина».

Медиахолдинги 1+1 media, StarLightMedia и «Медиа Группа Украина» подали заявления о совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 176 (нарушение авторских и смежных прав) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в телекоммуникационную сеть) Уголовного кодекса Украины, в отдел противодействия киберпреступности в Николаевской области.

В рамках уголовного производства был проведен обыск в двух городах, в Одессе и Николаеве, и были установлены все причастные к нарушению лица, которыми оказались жители Одесской и Николаевской областей. В домах фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты и компьютерное оборудование, с помощью которого осуществлялось администрирование пиратского онлайн-портала для продажи ТВ-приставок. Изъятое оборудование направлено в экспертный центр для проведения ряда экспертиз и, как результат, должно быть объявлены подозрения по краже интеллектуальной собственности.

«Чистое небо» надеется на эффективное расследование и на то, что в ближайшее время справедливость будет восстановлена. И подчеркивает, что развитие общества в 21 веке невозможно без креативной экономики, которая будет существовать только при соблюдении авторского права.

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