В Николаеве Киберполиция пресекла незаконное распространение телеконтента. Злоумышленники подключали зрителям трансляции платных телеканалов без разрешения правообладателей, сообщается на официальном сайте Киберполиции.

Согласно данным, правоохранители установили личности двух злоумышленников, которые настраивали клиентское оборудование на прийти сигнала платных телеканалов по технологии OTT без разрешения правообладателей. Фигурантами дела оказались 47-летний житель Николаева и 41-летний одессит.

Киберполицейским провели обыски по месту жительства злоумышленников и изъяли компьютерную технику и другие вещественные доказательства. По предварительным подсчётам, пираты нанесли правообладателям ущерб на сумму около 7,5 миллиона гривен.

По данному факту было открыто уголовное производство по статье 176 (Нарушение авторского права и смежных прав). Пиратам грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом месяце Киберполиция пресекла деятельность жителя Житомирской области, мешающего работе мобильных операторов. Нарушитель проводил манипуляции с трафиком, подменяя международный на псевдонациональный.

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