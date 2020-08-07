SpaceX отправила в космос очередную партию спутников Starlink. Об этом пишет Коммерсант.

Согласно данным, группировка из 57 космических аппаратов была запущена сегодня, 7 августа, в 8:12 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал.

Отмечается, что помимо спутников Starlink ракеты-носитель также должна ввести на орбиту два космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и Global-6 американской компании BlackSky.

Напомним, недавно SpaceX заявила о «необычайном спросе» на спутниковый интернет Starlink. В связи с этим компания запросила увеличение количества пользовательских терминалов до 5 миллионов.

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