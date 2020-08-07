7 августа lifecell представил индивидуальным абонентам предоплаты новый тарифный план «Интернет БЕЗМЕЖ». В тарифе отсутствуют ограничения по объему потребленных гигабайтов мобильного интернет-трафика, минут разговоров внутри сети lifecell в пределах Украины и раздачи интернета другим устройствам через мобильную точку доступа. Оператор гарантирует, что стоимость 4-недельного пакета услуг тарифного плана «Интернет БЕЗМЕЖ» останется неизменной до 31 августа 2021 года.

«Интернет БЕЗМЕЖ» был разработан специально для абонентов, которые являются активными пользователями интернета и одновременно много общаются с помощью обычной голосовой связи.

Наполнение 4-недельного пакета услуг:

Неограниченный объем интернет-трафика. После использования 50 ГБ скорость мобильного интернета будет составлять до 1 Мбит/с до конца действия оплаченного пакета услуг.

Раздача интернета с мобильного устройства абонента (тетеринг) без дополнительной платы.

Безлимитные звонки на номера lifecell по Украине.

250 минут для звонков на другие мобильные номера по Украине.

50 ГБ облачного хранилища lifebox.

1 ГБ интернета на максимальной скорости за каждые 30 мин разговоров через функцию BiP Out в мессенджере BiP.

Стоимость пакета услуг «Интернет БЕЗМЕЖ» — 70 гривен на 4 недели.

Для абонентов lifecell, чьи номера зарегистрированы у оператора, она составляет 60 гривен. Для абонентов, которые воспользовались услугой переноса номера (MNP) и присоединились к lifecell, оператор установил специальную стоимость пакета услуг на 4 недели. Она составляет 50 гривен.

Кроме того, lifecell гарантирует, что стоимость 4-недельного пакета услуг тарифного плана «Интернет БЕЗМЕЖ» останется неизменной до 31 августа 2021 года.

Пакеты услуг с приведенными выше условиями действуют на территории Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областей и в некоторых районах других областей Украины. Полная информация о территории действия данного пакета услуг по ссылке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.