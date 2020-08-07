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lifecell

7 августа lifecell представил индивидуальным абонентам предоплаты новый тарифный план «Интернет БЕЗМЕЖ». В тарифе отсутствуют ограничения по объему потребленных гигабайтов мобильного интернет-трафика, минут разговоров внутри сети lifecell в пределах Украины и раздачи интернета другим устройствам через мобильную точку доступа. Оператор гарантирует, что стоимость 4-недельного пакета услуг тарифного плана «Интернет БЕЗМЕЖ» останется неизменной до 31 августа 2021 года.

«Интернет БЕЗМЕЖ» был разработан специально для абонентов, которые являются активными пользователями интернета и одновременно много общаются с помощью обычной голосовой связи.

Наполнение 4-недельного пакета услуг:

  1. Неограниченный объем интернет-трафика. После использования 50 ГБ скорость мобильного интернета будет составлять до 1 Мбит/с до конца действия оплаченного пакета услуг.
  1. Раздача интернета с мобильного устройства абонента (тетеринг) без дополнительной платы.
  1. Безлимитные звонки на номера lifecell по Украине.
  1. 250 минут для звонков на другие мобильные номера по Украине.
  1. 50 ГБ облачного хранилища lifebox.
  1. 1 ГБ интернета на максимальной скорости за каждые 30 мин разговоров через функцию BiP Out в мессенджере BiP.

Стоимость пакета услуг «Интернет БЕЗМЕЖ» — 70 гривен на 4 недели.

Для абонентов lifecell, чьи номера зарегистрированы у оператора, она составляет 60 гривен. Для абонентов, которые воспользовались услугой переноса номера (MNP) и присоединились к lifecell, оператор установил специальную стоимость пакета услуг на 4 недели. Она составляет 50 гривен.

Кроме того, lifecell гарантирует, что стоимость 4-недельного пакета услуг тарифного плана «Интернет БЕЗМЕЖ» останется неизменной до 31 августа 2021 года.

Пакеты услуг с приведенными выше условиями действуют на территории Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областей и в некоторых районах других областей Украины. Полная информация о территории действия данного пакета услуг по ссылке.

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