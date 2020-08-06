«Интертелеком» сообщил об ограничении предоставления услуг в некоторых регионах Украины. Оператору не удалось договориться с инвесторами о получении средств на оплату 4G-лицензий, передает НВ.

Согласно данным, ограничение предоставления услуг распространяется на Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Тернопольскую, Ровенскую, Черновицкую, Донецкую и Луганскую области. Ограничения вступят в силу с 1 сентября.

Как объяснил оператор, карантинные ограничения, связанные с коронавирусом, а также общая экономическая нестабильность помешали ему воплотить в жизнь договоренности д инвесторами на получение суммы для оплаты лицензий на использование радиочастотного ресурса. В связи с этим компании пришлось пересмотреть свою стратегию.

«Ее основными элементами станет отказ от части радиочастотного спектра, используемого в настоящий момент компанией, оптимизация своей радио и транспортной сети в ряде регионов, а также внедрение и активное развитие дополнительных инновационных IT сервисов», — говорится в заявлении, опубликованном от имени пресс-службы CDMA—оператора.

Теперь «Интертелеком» намерен сосредоточиться на предоставлении услуг в регионах с большей концентрацией абонентов. При этом не известно, отказывается ли компания от лицензии 4G полностью. Оператор своевременно выполнил все требования по рефармингу частот для последующего запуска проекта LTE-900 другими операторами мобильной связи.

Напомним, этой весной «Интертелеком» рисковал остаться без лицензии 4G. Оператор не выплатил стоимость лицензий в срок, в связи с чем НКРСИ решила лишить его частот. «Интертелекому» удалось приостановить выполнение этого решения через суд.

В мае оператор сообщал, что нашел средства на оплату 4G-лицензии и намерен уплатить сумму в течение месяца.

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