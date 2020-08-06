ViacomCBS планирует запуск нового рекламного видеосервиса. Платформа под названием EyeQ должна начать работу с осени, передает Кабельщик.

Согласно данным, сервис должен позволить рекламодателям проводить кампании на всех видеоплатформах ViacomCBS, а это 150 миллионов человек аудитории по всему контенту и устройствам.

«Запуск EyeQ знаменует собой появление одной из крупнейших премиальных видеоплатформ в цифровых медиа. Объединив операционный бэкэнд и выход на рынок трех крупных ранее существовавших игроков — CBS Interactive, Pluto TV и Viacom Video – мы объединили огромную аудиторию, которая обеспечит качество, масштаб и возможности, которые не могут быть сопоставлены», — сообщил главный операционный директор по доходам от рекламы ViacomCBS Джон Халли.

В ViacomCBS отметили, что EyeQ будет поддерживать различные модели транзакций в зависимости от предпочтений рекламодателя. Эти модели включают сегменты контента, разные возрастные группы и стратегические сегменты.

Напомним, ViacomCBS перенесла запуск своего анонсированного масштабного видеосервиса ещё на год. Вместо 2020 года, «дом брендов» начнет работу в 2021 году.

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