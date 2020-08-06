Южнокорейский технологический гигант также работает над созданием нового смартфона Velvet на мобильной платформе Snapdragon 690 5G.

Южнокорейский технологический гигант LG планирует во второй половине 2020 года представить на ряде рынков – в частности, в Южной Корее и США – доступные по цене 5G-совместимые устройства.

В рамках развития и укрепления своей стратегии производства продукции оригинальной разработки (ODM) компания выпускает устройство, доступное для широкого рынка, – сообщает Gizmochina. Начиная массовое производство 5G совместимых смартфонов, в компании LG планируют получить преимущества первопроходца на таких рынках как США и Южная Корея. Компания также тесно сотрудничает с производителями чипсетов, что позволяет ей предлагать лучшее в своём классе качество даже на бюджетных устройствах.

Параллельно отделение компании, занимающееся производством устройств для мобильной связи, работает над повышением прибыльности своего бизнеса и укрепления конкурентоспособности на существующих рынках.

Недавно в списке Google Play Console появился смартфон LG Velvet 5G на базе Dimensity 800 SoC. LG Velvet 5G, выпущенный ранее в этом году, является одним из лучших 5G совместимых смартфонов среднего класса с Snapdragon 765G SoC. Помимо этого компания также работает над новым смартфоном Velvet на базе новейшей мобильной платформы Snapdragon 690 5G.

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