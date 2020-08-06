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LG

Южнокорейский технологический гигант также работает над созданием нового смартфона Velvet на мобильной платформе Snapdragon 690 5G.

Южнокорейский технологический гигант LG планирует во второй половине 2020 года представить на ряде рынков – в частности, в Южной Корее и США – доступные по цене 5G-совместимые устройства.

В рамках развития и укрепления своей стратегии производства продукции оригинальной разработки (ODM) компания выпускает устройство, доступное для широкого рынка, – сообщает Gizmochina. Начиная массовое производство 5G совместимых смартфонов, в компании LG планируют получить преимущества первопроходца на таких рынках как США и Южная Корея. Компания также тесно сотрудничает с производителями чипсетов, что позволяет ей предлагать лучшее в своём классе качество даже на бюджетных устройствах.

Параллельно отделение компании, занимающееся производством устройств для мобильной связи, работает над повышением прибыльности своего бизнеса и укрепления конкурентоспособности на существующих рынках.

Недавно в списке Google Play Console появился смартфон LG Velvet 5G на базе Dimensity 800 SoC. LG Velvet 5G, выпущенный ранее в этом году, является одним из лучших 5G совместимых смартфонов среднего класса с Snapdragon 765G SoC. Помимо этого компания также работает над новым смартфоном Velvet на базе новейшей мобильной платформы Snapdragon 690 5G.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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