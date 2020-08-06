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Eutelsat выкупила у Bigblu Broadband бизнес в сфере спутникового интернета в Европе

Борис Скуратовский
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Спутниковый интернет / satellite broadband

Компания Eutelsat Communications согласовала вопрос покупки бизнеса компании Bigblu Broadband в области предоставления услуг широкополосного доступа в Европе за 38 миллионов фунтов стерлингов (42 млн евро).

Компания Bigblu Broadband является крупнейшим в Европе дистрибутором пакетов спутникового широкополосного доступа. В 2019 году её доход составил 25 миллионов фунтов стерлингов с низкой двузначной суммой EBITDA.

Руководитель Eutelsat Родольфе Белмер говорит: «Данная сделка является важным шагом в реализации нашей более широкой стратегии развития широкополосного интернета».

Компания Bigblu Broadband смогла создать прочную платформу широкополосной спутниковой связи, в основе которой лежит уникальная сеть установщиков и посредников.

Активы, которые планирует приобрести Eutelsat, в настоящее время имеют около 50 000 подписчиков на рынке многих стран Европы, в частности, платформа работает на территории Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии, Польши, Венгрии и Греции.

Подписание соглашения совпало по времени с началом ввода в эксплуатацию спутника Eutelsat Konnect, который будет постепенно реализовываться с осени 2020 с планируемым выходом на полную мощность к началу 2021 года. Это, в свою очередь, приведёт к увеличению пропускной способности в областях с высоким спросом, улучшению качества обслуживания конечных пользователей и беспрецедентной экономичности и гибкости.

Благодаря наличию масштабируемой платформы для прямых продаж, которая включает в себя платформу цифрового маркетинга, многоязычные центры обработки вызовов, биллинговые и CRM-системы, интеграция Bigblu Broadband позволит компании Eutelsat преодолеть ограничения, свойственные ныне существующей модели непрямых продаж.

Добавление этого нового канала розничных продаж в качестве дополнения к оптовым договорам с операторами связи (таким как недавняя сделка с Orange во Франции), будет способствовать ускоренному увеличению ёмкости и максимальному увеличению потребительской ценности с течением времени.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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