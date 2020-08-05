Disney запускает новый видеосервис. Стриминговая платформа Star будет работать за пределами США, передает Телеспутник.

Согласно данным, на платформе будет представлен контент ABC, FX, Freeform, Searchlight и 20th Century Studios. При этом фильмов, сериалов и шоу, не принадлежащих Dasney, сервис показывать не будет.

«Мы хотим повторить успешную модель стратегии Disney+ на международном уровне. И будем распространять контент, права на который принадлежит компании, на технической платформе Disney+, под известным международным брендом Star, который также принадлежит нам», — заявил глава Disney Боб Чапек.

Напомним, недавно сообщалось, что с осени другой видеосервис медиаконгломерата The Walt Disney Company — Disney+ — начнет работу ещё в семи странах. Его запустят в Португалии, Финляндии, Исландии, Бельгии, Люксембурге, а также в Норвегии, Дании и Швеции.

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