Антимонопольный комитет не признал незаконной новую модель дистрибуции телеканалов «Футбол 1/2». По мнению АМКУ, «Медиа Группа Украина» сформировала одинаковый подход ко всем провайдерам относительно распространения каналов, передает Детектор Медиа.

Согласно данным, в ноябре прошлого года к АМКУ обратилась Ассоциация правообладателей и поставщиков контента. Ассоциация просила обеспечить равные условия ретрансляции «Футболов» для всех провайдеров, а не только для Xtra TV, Oll.tv и «Воля».

В ответ на письмо Ассоциации, Антимонопольный комитет подчеркнул, что никаких нарушений законодательства о защите конкуренции в действиях МГУ не нашел. АМКУ приводит как аргумент тот факт, что при распространении каналов по индивидуальной предоплате a la сarte провайдер не влияет на стоимость пакета. Кроме того, по условиям абонентского договора провайдеры получают 15%-е вознаграждение от дохода абонента.

«Телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» являются интеллектуальной собственностью и результатом получения благодаря собственным достижениям преимуществ над другими субъектами хозяйствования; на территории Украины у телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» есть конкуренты; создано телеканал «Футбол 3″, который будет доступен всем провайдерам», — ответили в АМКУ.

Напомним, что с момента вступления в силу новых правил дистрибуции, просмотр эфира телеканалов «Футбол 1/Футбол 2» будет доступен только подписчикам OTT-сервиса Oll TV, спутниковой платформы Xtra TV, телеком-провайдеров «ВОЛЯ», Vega Telecom и «Укртелеком», а также мобильных операторов «Киевстар» и Vodafone.

Остальные провайдеры получат возможность включить в свои пакеты новый телеканал «Футбол 3», который вещает с 1 февраля 2020 года.

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