Телеканал Setanta Sports приобрел эксклюзивные права на трансляцию матчей чемпионата Бельгии по футболу. Канал начнет показ матчей Jupiler Pro League с 8 августа, передает Детектор Медиа.

Согласно данным, первой Setanta Sports покажет трансляцию «Брюгге» против «Шарлеруа». В выходные канал будет показывать три основных матча турнира и обзор всех матчей.

Как отмечает канал, в чемпионате участвуют также и украинские футболисты. Зрители могут увидеть Эдуарда Соболя, Романа Яремчука, Игоря Пластуна, Романа Безуса и Богдана Михайличенко.

Напомним, телеканал Setanta Sports доступен в Украине с февраля текущего года. Канал присутствует в сетях более 30 операторов.

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