В компании Deutsche Telekom заявляют, что покрытие беспроводной связью в стандарте 5G в настоящее время охватывает более 3 000 городов и муниципалитетов Германии. Такие показатели стали следствием активных работ, направленных на расширение покрытия, которые компания проводила на протяжении последних нескольких недель. В результате было модернизировано для работы в стандарте 5G ещё примерно 18 000 базовых станций, которые были интегрированы в сеть за последние пять недель.

Это означает, что в настоящее время доступ к мобильной связи в стандарте 5G имеет 40 миллионов человек. Данные сети присутствуют как в крупных городах – таких, как Франкфурт или Мюнхен, так и в небольших общинах – таких, как Вальгау в Верхней Баварии, Лампертсвальде в Саксонии или город Лореляй в Санкт-Гоарсхаузене. Более того – стандарт 5G поддерживает сегодня и базовая станция, установленная на наивысшей горной вершине Германии – Цугшпитце.

Для того чтобы обеспечить доступ к связи в стандарте 5G максимальному количеству пользователей, компания Deutsche Telekom задействовала диапазон частот в полосе 2.1 ГГц. Физические свойства радиоволн данного диапазона позволяет им распространяться на большие расстояния. Параллельно увеличивается и скорость передачи данных. В сельской местности скорость сетей возрастает более чем в два раза. Пользователи могут серфить интернет на скорости в 225 Мбит/сек. В городах пиковая скорость сетей достигает отметки в 600-800 Мбит/сек.

В диапазоне 3.6 ГГц скорость и ёмкость сетей ещё выше. Базовые станции, работающие в этом диапазоне, в настоящее время установлены в крупных городах – таких, как Берлин и Кёльн. Они позволяют передавать данные на скорости 1 Гбит/сек и выше. И расширение покрытия таких сетей продолжается. В ближайшие недели сверхскоростные сети 5G должны запуститься в Бремене и Дортмунде.

Компания Deutsche Telekom использует различные частоты – таким образом, чтобы они дополняли друг друга с точки зрения скорости и охвата. Аналогичный принцип уже использовался при расширении сетей LTE. В настоящее время развёртывание сетей 5G будет осуществляться в полосах частот 2.1 ГГц и 3.6 ГГц.

Вальтер Голденитс, руководитель отдела технологий в компании Telekom Deutschland: «Это знаковый день в развитии сетей 5G. Данная технология уже доступна половине населения Германии. Сети 5G пришли во все немецкие земли. Это грандиозный шаг для наших клиентов, нашей сети и для цифровизации Германии».

Напомним, осенью прошлого года Deutsche Telekom заявил о запуске мобильной сети в стандарте 5G в пяти городах Германии.

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