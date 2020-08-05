Более миллиона украинцев воспользовались акцией «Вдвое больше» от Киевстар. Абоненты получили удвоенное количество мегабайт интернета, минут на звонки и SMS, сообщает пресс-служба оператора.

Согласно данным, за первый месяц в общем количестве абонентам было начислено 3,5 млн гигабайтов мобильного интернета,

90 млн минут для звонков на другие сети и за границу, а также 29 млн SMS-сообщений.

Отмечается, что воспользоваться преимуществами акции можно до конца августа. Предложение актуально для тех абонентов, которые обслуживаются на предоплате, пользуются тарифами «Все вместе» и оплатили пакет услуг на месяц вперёд.

Напомним, в прошлом месяце Киевстар запустил тариф для людей старшего возраста, активно пользующихся интернетом. Абонентам предлагают 6000 Мб мобильного интернета, безлим на популярные социальные сети и мессенджеры и возможность пользоваться фиксированным интернетом без доплаты.

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