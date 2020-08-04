Благодаря стараниям производителей, стиральные машины автоматы обладают высокой надежностью и владельцы даже не подозревают, что стиралка может когда-нибудь выйти со строя. Поэтому в ситуациях, когда стиральная машина остановилась во время стирки, многие пользователи не знают даже что предпринять. Вызов мастера из сервисцентра наверняка решит проблему, но не всегда мастерская находится рядом, а визиты специалистов расписаны чуть ли не на месяц вперед. Поэтому сначала нужно попытаться устранить проблему самостоятельно, ведь не всегда машина прекращает стирку из-за серьезных неисправностей. В случае неожиданной остановки стиралки, прежде всего необходимо убедиться в наличии электричества и воды, а также в отсутствии засора в канализации. Очень часто к прекращению стирки приводит перегруз барабана машинки и сбои в программном обеспечении.

Если сбилась программа на стиральной машине. Что делать

Если с коммуникациями все в порядке, а лишнее белье в барабан не загружено, нужно проверить, не произошел ли сбой программы стиральной машины. Для этого достаточно “перезагрузить” стиралку, выполнив несколько несложных действий:

вытащите вилку стиралки из розетки;

обождите несколько минут;

вставьте вилку обратно;

запустите прерванную программу стирки.

Если причиной остановки был сбой программы стиральной машины Индезит или стиралки другого бренда, машина запустит выбранный режим и полностью закончит цикл стирки. В дальнейшем стиральная машинка будет работать как и прежде и вызывать мастера нет необходимости. Сбои чаще всего возникают из-за перепадов напряжения в электросети или изменения давления в водопроводе. Но если машинка остановилась не из-за того, что сбилась программа на стиральной машине, что делать дальше, рассмотрим более подробно.

Что делать если стиральная машина остановилась во время стирки

Обычно, после аварийной остановки, на табло стиралки появляется код ошибки, указывающий на неисправный узел. Но иногда стиральная машина зависает, таймер показывает время до окончания стирки, но больше ничего не происходит (барабан не вращается, вода не сливается и не поступает в бак, а показания таймера не изменяются). В таких ситуациях необходимо обратить внимание на индицируемое время. Когда машина остановилась в начале цикла, возможны неисправности системы наполнения бака водой, ТЭНа или электродвигателя. Но если процесс стирки находится на завершающем этапе или стиральная машина зависает на последней минуте, наверняка возникла проблема при выполнении одной из подпрограмм: полоскания, слива или отжима.

Что делать когда стиральная машина останавливается на полоскании

Если стиральная машина не переходит на полоскание и отжим, нужно определить, что не позволяет программе перейти на следующий этап стирки. Алгоритмом работы стиралки предусмотрено, что перед полосканием вода с бака сливается и набирается чистая вода. Поэтому чаще всего виновником остановки становятся проблемы со сливом, так как система наполнения бака работала на предыдущих этапах стирки или поломки в плате управления. Чтобы убедиться в исправности узла слива, необходимо сбросить установленную программу и включить отдельно режим слив (в каждой модели такая опция реализована по разному и как это сделать в вашей стиралке вы найдете в описании). Если стиральная машина зависла и отказывается сливать воду, необходимо проверить компоненты системы слива:

дренажный фильтр;

сливную помпу;

сливной шланг;

внутренние патрубки.

Но предварительно нужно отключить стиралку от электричества и водопровода и слить воду вручную через трубку аварийного слива, крышку фильтра или сливной шланг, опущенный ниже уровня бака. Если вода нормально сливается через фильтр, но не уходит через сливной шланг, необходимо изучить информацию как поменять сливной шланг в стиральной машине и самостоятельно установить новый. Также необходимо проверить исправность помпы. Обычно при работе она издает характерные звуки. Если насос “молчит”, проверьте тестером или мультиметром напряжение на его клеммах. Если оно подается — необходимо заменить помпу. В тех случаях, когда компоненты узла слива в норме, но все равно стиральная машина останавливается на полоскании наверняка проблема в управляющем контроллере и необходимо обратиться в мастерскую.

Если стиральная машина зависла на отжиме, что делать

Прежде всего, проверьте установленные настройки стирки. В некоторых режимах отжим или не предусмотрен совсем или включается вручную после длительного замачивания (полоскания). Запустите цикл вручную и дождитесь окончания стирки.

Одним из частых сбоев, во время работы стиралок является ситуация, когда стиральная машина зависает на одном времени каждый раз, и этот временной промежуток соответствует началу цикла отжима. Это может быть вызвано:

недостаточной или чрезмерной загрузки барабана бельем;

загрузки одной слишком тяжелой или объемной вещи;

подклинивания барабана инородным предметом.

Если стиральная машина останавливается во время стирки по этим причинам, опытному владельцу не составит труда устранить их без вызова специалиста сервисцентра.

Зависла стиральная машина при отжиме. Основные поломки

Помимо причин, которые чаще всего относят к ошибкам пользователей, к ситуациям, когда стиральная машина зависает на отжиме может привести и поломка узлов стиралки. Это могут быть:

вышедший со строя прессостат (датчик уровня воды), который не подтверждает отсутствие воды в баке и плата управления не выдает команду на переход к следующему шагу программы стирки (отжиму).

неисправность датчика баланса (установлен не на всех моделях);

износ демпфера или амортизатора стиралки, что приводит к усилению вибрации и срабатывании защиты;

растянутый приводной ремень;

коррозия подшипников (барабан не может развить требуемую скорость);

поломка таходатчика, контролирующего скорость электродвигателя. Плата управления не имеет информации о скорости вращения якоря и прекращает стирку;

проблемы со сливом (описаны в предыдущем разделе);

неисправности элементов платы управления.

Обычно вышеописанные неисправности устраняют специалисты сервисцентра, так как необходима разборка стиралки и навыки в работе с техникой.

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