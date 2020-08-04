Если читателям данных строк до сих пор не приходилось слышать фразу «создание сайта под ключ» – значит вы совершенно ничего не знаете об одной из самых активно продаваемых сегодня категории программных продуктов. Для того чтобы запустить двигатель автомобиля, необходимо всего лишь вставить ключ в замок зажигания и повернуть его – по сути, «сайты под ключ» в значительной мере напоминают это действие: они продаются уже будучи полностью функциональными, и их владельцам не приходится выполнять никаких дополнительных действий для их запуска в работу.

Итак, «сайт под ключ» – это web-сайт, обладающий всеми функциями и свойствами, необходимыми для полноценной работы. В их число, в частности, входят такие важные элементы, как доменные имена, хостинг, скрипты и системы для онлайн-продаж.

Все работы, связанные с созданием сайта, уже проделаны, поэтому клиентам web-студий не приходится томиться в ожидании завершения процесса создания дизайна и разработки.

Редакция Mediasat обратилась к специалистам в области создания web-продуктов из компании Redstone с просьбой рассказать, в чём преимущество «сайтов под ключ», каким функционалом обладают такие сайты и почему стоит заказывать именно эту услугу.

Почему стоит сделать выбор в пользу «сайта под ключ»?

В некоторых случаях создание web-сайта полностью под конкретный заказ может быть излишним. Решение «под ключ» даёт возможность купить бизнес, готовый начать зарабатывать деньги немедленно. Таким образом, готовые решения «под ключ» в наибольшей степени подходят для тех, кто заинтересован в развитии своего бизнеса в сети интернет, однако, не готов собственноручно разрабатывать сайт. Выбор в пользу приобретения готового полностью функционального сайта избавит от разочарований, вызванных техническими трудностями, возникающими в процессе разработки web-проектов.

Любой покупаемый готовый сайт переходит в собственность заказчика?

Покупая решение «web-сайт под ключ», заказчик получает в свою собственность готовый работающий web-сайт, обеспечивающий возможности для ведения электронной коммерции, партнёрского маркетинга, а также прочих услуг в режиме онлайн. Право собственности на любой приобретаемый web-сайт переходит к клиенту на протяжении максимум 24 часов, таким образом можно практически немедленно приступать к работе.

Какие функции включены в решение «web-сайт под ключ»?

Решение «web-сайт под ключ» может обладать широким рядом функций и возможностей, включающих в себя наличие макетов для электронных магазинов, системы торговых точек, системы покупательских корзин, функций для ведения блогов, раздела обзора продуктов и т.д. Сайт также продаётся вместе с web-хостингом и приобретёнными доменными именами. В целом, различных опций может быть много, поэтому лучше связаться с компанией-разработчиком, дабы определиться с тем, как именно будет выглядеть готовый сайт.

Каковы преимущества решений «web-сайт под ключ»?

Готовые сайты «под ключ» могут после приобретения непрерывно приносить доход их владельцу, и размер этого дохода будет зависеть исключительно от его собственных возможностей. Опытные администраторы web-сайтов могут задействовать собственные идеи для максимального увеличения прибыли, получаемой от приобретённых web-сайтов. А для тех, кто является новичком в сфере онлайн-бизнеса, приобретённый готовый web-сайт станет простым шагом для начала работы.

Оказывается ли помощь в управлении сайтом после покупки?

Вы – новичок в мире онлайн-бизнеса? Если это так – то наша компания Redstone, может предложить заказчику целый ряд услуг, которые помогут понять, каким образом получать максимальную отдачу от купленного web-сайта «под ключ». Наша команда web-специалистов с радостью готова предоставить техническую помощь в проведении поисковой оптимизации сайта и прочих действий, направленных на постепенное увеличения посещаемости ресурса, если у клиента нет времени или необходимого опыта для того, чтобы справиться с этим самостоятельно.

Что нужно для получения решения «web-сайт под ключ» уже сегодня?

Готовый web-сайт – это самый быстрый и простой способ для желающих войти в мир интернет-бизнеса или расширить свой существующий бренд. Даже если ваш личный опыт работы с web-сайтами минимален, специалисты компании Redstone смогут рассказать о шагах, которые необходимо предпринять для того, чтобы максимизировать охват сайтами вашей целевой аудитории. Если вы заказываете создание web-сайта, он, по всей видимости, может обладать целым рядом дополнительных функций, однако при этом будет также требовать дополнительных усилий при обслуживании. Если вы не уверены в том, что решение «web-сайт под ключ» будет соответствовать потребностям вашего бизнеса или бренда, свяжитесь с командой компании Redstone, и мы обязательно поможем разобраться с выбором оптимального решения для конкретной задачи.

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