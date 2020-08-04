Производители стремятся максимально уменьшить уровень шума работающего холодильника. И если сравнить современные холодильники с моделями десятилетней давности, рефрижераторы новых линеек окажутся существенно тише старых. Но все равно, полностью избавиться от посторонних звуков не удалось. Поэтому в рекомендациях как правильно выбрать холодильник, шумовые характеристики холодильника находятся не на последнем месте. Рассмотрим основные причины, почему трещит холодильник и в каких случаях на шум можно не обращать внимания, а когда необходимо срочно вызывать специалистов.

Основные факторы почему холодильник трещит

Ставший уже привычным, размеренный рокот холодильника с периодическими щелчками свидетельствует скорее о нормальной работе холодильника чем о его поломке. При этом холодильник нормально морозит. Но если звуки стали другими, холодильник стреляет и в то же время перестал охлаждать продукты, нужно обязательно предпринять срочные меры. Рассмотрим основные причины, почему возникают громкие щелчки при работе холодильника. Сначала безопасные, а потом и те, которые требуют вмешательства специалистов.

1 Не стоит беспокоиться, если новый холодильник издает треск, при этом замораживает и охлаждает продукты нормально. Максимум через неделю элементы холодильника войдут в режим, “привыкнут” к температуре и займут свое место в конструкции. После этого звуков поубавится.

2 Слышно как холодильник трещит по ночам или во время, когда компрессор отключен. Температура в камерах нормальная. Никаких других признаков поломок нет. В большинстве случаев причиной щелчков и треска являются температурные деформации материалов, из которых изготовлен холодильник. Чаще всего звуки издают пластиковые детали или трубопроводы «плачущего» испарителя системы авторазморозки.

3 Холодильник щелкает при включении/выключении компрессорного блока. Звуки были слышны с момента установки прибора. Холодит нормально и другие признаки отсутствуют. Наверняка вы слышите звуки переключения контактов терморегулятора. Это нормальное рабочее состояние агрегата.

4 После включения постоянно щелкает холодильник. При этом компрессор не запускается и, соответственно, в камерах температура не снижается (поломка характерна для рефрижераторов с электромеханическим управлением). Наверняка вышел со строя термостат, управляющий работой электродвигателя. Из-за нарушения контакта на термостате напряжение на обмотки электродвигателя не доходит. Иногда причиной, почему щелкает холодильник, и не включается компрессор могут стать повреждения в электродвигателе.

5 Если холодильник трещит, слышны щелчки и компрессор пытается запуститься, но сразу же отключается, при этом освещение внутри камер работает нормально, наверняка произошло замыкание в обмотках электродвигателя. После безуспешного запуска компрессор отключается пускозащитным тепловым реле, из-за перегрева.

6 Часто причиной почему холодильник щелкает, оказывается неисправное пускозащитное реле. При этом электромотор компрессора не запускается и свет внутри камер холодильника отсутствует.

7 Через несколько лет эксплуатации появляются громкие щелчки при работе холодильника. При этом слышны стук и треск в холодильнике при включении и отключении компрессорного блока. Но морозит и охлаждает продукты рефрижератор, как и прежде. В таких случаях, чаще всего, виновниками посторонних звуков являются разболтавшиеся крепления компрессорного узла.

Помимо этого к причинам, почему трещит холодильник, можно отнести неправильную установку. Непривычные звуки в таких случаях возникают из-за соприкосновения элементов холодильника с окружающими конструкциями, мебелью и другой техникой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.