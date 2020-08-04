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Netflix

Компания Netflix ингтегрировала в своё приложение для Android инструменты для регулирования скорости воспроизведения контента. Загрузив и установив обновление, пользователи могут выбирать необходимую скорость просмотра – 0.5x, 0.75x, 1.25x и 1.5x, а также, естественно, 1x, которая до сих пор была единственной опцией, и которая будет включаться по умолчанию. Об этом сообщает The Verge.

Отныне любители ускоренного или замедленного воспроизведения контента смогут вручную устанавливать необходимую скорость просмотра видео. Следует также отметить, что возможность выбора скорости воспроизведения будет доступна как для видео, просматриваемого в потоковом режиме, так и для фильмов и программ, загруженных предварительно.

Впервые появление данной функции было проанонсировано ещё в прошлом году, однако на практическую её реализацию ушло много времени, поскольку в компании Netflix работали над отладкой технологий, которые должны гарантировать стабильную и слаженную работу – в частности, над системой автоматической коррекции уровня звука при ускоренном или замедленном воспроизведении, дабы звуковая дорожка не превращалась в хаотический набор шумов.

«Данная функция, определённо, была для пользователей одной из самых ожидаемых на протяжении нескольких лет», – комментирует вице-президент компании Netflix по инновационным продуктам Кила Робинсон. Появление новой опции с одобрением встретили в американских Национальной ассоциации глухих и Национальной ассоциации слепых.

В ближайшее время новая функция станет также доступна пользователям приложений для iOS и web-версии, однако добавлять опцию регулирования скорости воспроизведения в приложения Netflix для телевизоров пока не планируется.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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