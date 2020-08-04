Компания Netflix ингтегрировала в своё приложение для Android инструменты для регулирования скорости воспроизведения контента. Загрузив и установив обновление, пользователи могут выбирать необходимую скорость просмотра – 0.5x, 0.75x, 1.25x и 1.5x, а также, естественно, 1x, которая до сих пор была единственной опцией, и которая будет включаться по умолчанию. Об этом сообщает The Verge.

Отныне любители ускоренного или замедленного воспроизведения контента смогут вручную устанавливать необходимую скорость просмотра видео. Следует также отметить, что возможность выбора скорости воспроизведения будет доступна как для видео, просматриваемого в потоковом режиме, так и для фильмов и программ, загруженных предварительно.

Впервые появление данной функции было проанонсировано ещё в прошлом году, однако на практическую её реализацию ушло много времени, поскольку в компании Netflix работали над отладкой технологий, которые должны гарантировать стабильную и слаженную работу – в частности, над системой автоматической коррекции уровня звука при ускоренном или замедленном воспроизведении, дабы звуковая дорожка не превращалась в хаотический набор шумов.

«Данная функция, определённо, была для пользователей одной из самых ожидаемых на протяжении нескольких лет», – комментирует вице-президент компании Netflix по инновационным продуктам Кила Робинсон. Появление новой опции с одобрением встретили в американских Национальной ассоциации глухих и Национальной ассоциации слепых.

В ближайшее время новая функция станет также доступна пользователям приложений для iOS и web-версии, однако добавлять опцию регулирования скорости воспроизведения в приложения Netflix для телевизоров пока не планируется.

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