Киевстар и Vodafone высказались против отмены предварительной идентификации абонентов для осуществления услуги переноса номера. Операторы считают, что принятие такого решения может повлечь за собой серьезные риски мобильного мошенничества, говорится в совместном пресс-релизе.

Как известно, в феврале Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, заявила о начале работы над упрощением некоторых аспектов переноса номера. В частности, поступило предложение разрешить абонентам обращаться сразу же к «принимающему» оператору, без предварительной регистрации своего номера у действующего оператора.

Отмечалось, что такие изменения должны помочь операторам привлечь больше абонентов к услуге переноса номера, поскольку в Украине MNP особым спросом не пользуется. Оператор lifecell поддержал упрощение процедуры, в то время как Киевстар и Vodafone призывают сохранить двухшаговую модель переноса номера.

«Такое упрощение содержит существенные риски для абонента, который потеряв номер в результате мошенничества, уже не сможет его себе вернуть, как не сможет вернуть и деньги со своего мобильного или банковского счета, если его номером завладел злоумышленник. Для операторов, которые не смогут установить, действительно ли абонент, который хочет перенести номер является его законным собственником. Для государства, поскольку новые виды мошенничеств могут вызвать всплеск преступлений, направленных не только на получение доступа к мобильному банкингу абонента, но и персональной информации, профилям в социальных сетях, и др.», — прокомментировал директор по регуляторному обеспечению Киевстар Александр Когут.

«Мы поддерживаем европейский опыт “единого окна” для обращений о переносе мобильных номеров. Однако, большинство европейских стран уже имеет зарегистрированную у своих операторов абонентскую базу. Абонент обращается к своему оператору и регистрируется, как того требует законодательство в большинстве стран. Зарегистрированный абонент переносит номер, обращаясь к оператору реципиенту. В настоящее время такая процедура уже действует в Украине», — отметила начальник отдела проектно-аналитической работы Vodafone Украина Людмила Цейтлина.

В свою очередь операторы предлагают проводить перенос номера следующим образом: абонент прекращает взаимодействия с базовым оператором, параллельно проходя идентификацию, после чего обращается уже непосредственно к оператору-получателю.

Напомним, в январе НКРСИ предоставила данные по заявкам на перенос номера (MNP) в Украине. По состоянию на начало января 2020 года свыше 62 тысяч украинцев подали запрос на смену оператора, удовлетворить удалось 38 690 просьбы. Среди них: 14 205 желающих перейти на Киевстар, 12 431 — на lifecell и 11 065 — на Vodafone.

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