Киевляне вышли на митинг против 5G. Протестующие требовали остановить внедрение технологий пятого поколения в Украине, передает Главком.

Согласно данным, жители столицы собрались под стенами Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с протестом против установки вышек мобильной связи пятого поколения. В частности, митингующие возмущены тем, что «вопросы увеличения электромагнитного облучения рассматриваются Комиссией без широкого обсуждения с обществом».

Тем не менее, представители регулятора с митингующими общаться отказались, сославшись на карантин.

Напомним, в начале лета петиция против внедрения 5G на сайте президента набрала 25 000 голосов. Авторы петиции просят не внедрять в Украине связь пятого поколения из-за ее якобы негативного влияния на здоровье.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на эту петицию. Глава государства заявил, что связь технологии пятого поколения с коронавирусом и любыми другими болезнями никак не доказана.

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