Киевстар расширил покрытие 4G в Украине. С июля оператор подключил к сети четвертого поколения ещё в 741 населенном пункте, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, к 4G от Киевстар были подключены населенные пункты в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях. В основном, это отдаленные села с количеством населения на более 20 тысяч.

Отмечается, что подключить сеть четвертого поколения в этих населенных пунктах стало возможно благодаря использованию радиочастот диапазона 900 МГц. Эти частоты обеспечивают больший радиус покрытия для базовых станций, что позволяет предоставлять скоростной мобильный интернет даже в самых отдаленных населенных пунктах и на автодорогах.

Напомним, в июне Киевстар подключил к 4G 344 населенных пункта. Связь четвертого поколения оператора доступна более чем 80% украинцев.

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