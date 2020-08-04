Индустриальный Телевизионный Комитет (ИТК) изменил фактическое месторасположение офиса.

С августа 2020 г. Индустриальный Телевизионный Комитет меняет место расположение офиса и находится по адресу: г. Киев, пер. Ярославский 7/9.

Полноценное укомплектование офиса планируется завершить до конца августа 2020 года. Тем не менее, никаких изменений в графике работы или функционирования ИТК не предвидится.

С актуальными контактными данными можно ознакомиться на официальном сайте организации – http://itk.ua.

Секретариат ИТК акцентирует внимание на том, что уже с 5 августа 2020 г. корреспонденция, а также курьерский доставки по адресу «04050, г. Киев, ул. Глубочицкая, 40 У» приниматься не будут.

Почтовые и курьерские поступления будут получаться исключительно по следующим реквизитам, согласно направленности поступлений:

Фактический адрес офиса ИТК: 04071, г. Киев, пер. Ярославский — 7/9 Почтовый адрес ООО: 04050, г. Киев, ул. Ю. Ильенко — 6, а/я 34 Почтовый адрес Ассоциации: 01033, г. Киев, ул. Саксаганского — 48, а/я 33.

В случае возникновения вопросов можно обратиться по электронному адресу – info@itk.ua или по телефону +380 44 353-13-98.

Индустриальный Телевизионный Комитет (ИТК) – это профессиональное отраслевое объединение ведущих телеканалов и медиа агентств, которое представляет интересы телевизионной и медийной отрасли в Украине.

ИТК консолидирует общие интересы телевизионной и медийной индустрии, с целью выработки комплексных и качественных решений, предоставление квалифицированной экспертизы, решение спорных или неурегулированных взаимоотношений, защиты прав и интересов своих участников, клиентов и партнером как в Украине, так и за ее пределами.

Основные направления деятельности ИТК: обеспечение ранка надежной и последовательной системой исследований телевизионной аудитории (ТВ Панель), повышение конкурентоспособности телевидения, стимулирование медийного рынка и саморегулирование индустрии.

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