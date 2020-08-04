Итальянская антипиратская группа FAPAV, в которую входит более 40 компаний из аудиовизуального сектора, предложила новый подход к борьбе с воровством контента, который назвала «Знай Своего Клиента» (Know Your Business Customer), сообщает пресс-служба организации.

Ранее принцип «знай своего клиента» был распространен в финансовом секторе: банки проводят тщательную проверку личности, когда кто-то впервые открывает счет. Эти меры предназначены для предотвращения различных видов незаконной деятельности: от финансирования терроризма до нелегального размещения чужой интеллектуальной собственности.

Будучи расширенным на других участников экосистемы распространения контента, данный подход обязывает регистраторов доменов и хостеров проводить идентификацию при регистрации новых клиентов. Предполагается, что это затруднит работу нелегальных сайтов в анонимном режиме и сделает для них угрозу судебного преследования за нарушение авторских и смежных прав более реальной. Так как сейчас невозможность определить, кто стоит за пиратским сайтом, является одной из главных трудностей для правообладателей, защищающих свою интеллектуальную собственность. Данные в Whois зачастую не соответствуют реальности, а контакты администраторов сайта либо отсутствуют, либо не позволяют идентифицировать людей.

Вячеслав Миенко, руководитель антипиратской инициативы «Чистое небо», так комментирует дополнительную проверку контрагентов и возможность для ее применения в Украине: «Более качественная проверка и идентификация регистранта доменного имени или клиента хостинга безусловно будет способствовать раскрытию данных о собственнике ресурса и упростит процесс защиты прав интеллектуальной собственности. В Украине специальные требования установлены только при делегировании домена второго уровня в домене UA. В частности, регистрант обязан предоставить регистратору документальное подтверждение своего права на торговую марку. Остальные домены могут быть делегированы без каких-либо ограничений. Персональные данные регистранта в Whois, как правило, закрыты. Хостинг в любой стране мира вы также можете приобрести не выходя из своего дома или офиса.

Однако, нужно понимать, что любые действия в Интернет оставляют “следы”, особенно, если вы платите за услуги по делегированию доменного имени или хостингу сайта. Поэтому, как правило, в рамках уголовного дела не составляет труда выявить реальный источник трафика, размещение сервера или установить собственника нелегального ресурса. Это только вопрос времени и технической экспертизы, которую мы научились проводить собственными ресурсами. Не думаю, что внедрение подобной практики что-то сильно изменило бы для Украины, поскольку большинство нелегальных ресурсов не имеют регистрации в нашей доменной зоне».

В настоящее время проверка идентифицирующей информации при регистрации доменного имени или хостинга зачастую не имеет таких суровых стандартов, как в финансовой сфере, и осуществляется ситуативно, что открывает возможности для фальсификации данных. В результате нередко возникает ситуация, когда при нарушении авторских прав их владелец или полиция безуспешно пытаются выяснить, кто контролирует конкретный сайт.

Напомним, что в начале 2000-х для защиты аудиовизуального контента была воплощена «политика трех ударов», направленная на конечного потребителя. При скачивании из интернета нелегально размещенного фильма или сериала, пользователь получал предупреждение, а после третьего предупреждения о нелегальном скачивании контента накладывался штраф. Сейчас этот подход ушел на второй план, а продуктивно себя показал принцип follow the money, «следуй за деньгами». Он сместил акцент с конечного потребителя на рекламодателей, платежных операторов, хостинг- и интернет-провайдеров,, непосредственно участвующих в финансовых потоках вокруг пиратства. На сегодняшний день «follow the money» применяется в большинстве стран, в том числе и в Украине. «Знай своего клиента» является продолжением В2В стратегии защиты интеллектуальной собственности.

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