Vodafone продолжает расширять охват сети LTE 900 МГц. С момента запуска 4G в диапазоне 900 МГц оператор охватил ею уже более тысячи населенных пунктов, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, Vodafone первым из украинских мобильных операторов запустил запустил сеть 4G в диапазоне 900 МГц в Закарпатской области. В июле 4G от оператора появился в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях.

«Ранее в населенных пунктах, где теперь построена сеть LTE 900 МГц, пользовательская скорость в ЕDGE была менее 0,5 Мбит/с. После запуска LTE 900 МГц скорость выросла до 48 Мбит/с, это открывает новые возможности для онлайн образования, медицины, досуга, что особо важно в условиях карантина, стимулирует развитие предпринимательства и экономики в целом», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, в июле Vodafone стал оператором с самым быстрым мобильным интернетом 3G/4G по итогам первого полугодия 2020 года. Средняя скорость загрузки в сети оператора составила 19 Мбит/с, скорость выгрузки – около 9 Мбит/с, задержка – менее 50 мс.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.