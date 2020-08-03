SpaceX заявила о «необычайном спросе» на спутниковый интернет Starlink. В связи с этим компания запросила увеличение количества пользовательских терминалов до 5 миллионов, передает Ferra.

Согласно данным, спутниковым интернетом компании уже заинтересовались около 700 тысяч потенциальных клиентов.

Теперь SpaceX обратилась в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с просьбой увеличить количество пользовательских терминалов с 1 до 5 миллионов. Терминалы будут использоваться клиентами для подключения к сети Starlink.

Напомним, в прошлом месяце SpaceX объявила о наборе бета-тестеров для испытания работы высокоскоростного интернета Starlink.

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