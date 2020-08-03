Netflix совместно с компанией Apple Tree анонсировали скорое начало работы над новым полнометражным фильмом. Впервые съёмки фильма от Netflix пройдут в Украине, передает Delo.ua.

Согласно данным, фильм будет называться The Last Mercenary («Последний наемник») и представит из себя микс двух популярных жанров — боевика и семейной комедии. По словам основателя Apple Tree и продюсера картина Влада Ряшина, фильм расскажет о политических интригах на государственном уровне, события будут разворачиваться во Франции.

Главного героя картины сыграет Жан-Клод Ван Дамм. Фильм будет снят на французском языке, однако, благодаря Netflix, будет нацелен на мировую аудиторию.

Напомним, на днях британская студия Lookout Point заключила партнерское соглашение с Netflix о показе сериала по бестселлеру Викрама Сета «A Suitable Boy», который 26 июля вышел в эфир в Великобритании на BBC One.

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