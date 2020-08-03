Компании Eutelsat и Intelsat подписали долгосрочное соглашение о совместном использовании орбитальной позиции 48 градусов восточной долготы.

Оба оператора имеют определённые права на использование данной орбитальной позиции. Компания Eutelsat уже построила спутник «Quantum», который будет размещён в указанной точке на орбите ближе к концу года.

Орбитальная точка 48 градусов восточной долготы считается идеальной для обеспечения покрытия спутниковым сигналом региона MENA, а также для предоставления услуг защищённой связи правительственным и оборонным структурам в данном регионе.

По условиям соглашения ёмкость спутника Eutelsat Quantum будет распределена между компанией Eutelsat и её дочерней структурой Eutelsat Americas Corp и компанией Intelsat и её дочерней структурой Intelsat General Communications LLC (IGC), что позволит максимально использовать коммерческий потенциал спутника, и создаст условия для максимально быстрого ввода спутника в эксплуатацию.

В совместном заявлении двух компаний говорится, что «Quantum» представляет собой спутниковую систему широкого профиля, объединившая в себе превосходную пропускную способность с беспрецедентной гибкостью. Современная, инновационная программная составляющая спутника позволяет пользователям активно определять и настраивать производительность спутника, удовлетворяя тем самым свои специфические запросы. Позиция 48°, обеспечивающая обширное покрытие – в особенности, стран региона MENA, идеально подходит, среди прочего, для удовлетворения уникальных потребностей правительственных структур.

Вице-президент компании IGC Regional Рик Генри комментирует: «Наше сотрудничество с компанией Eutelsat позволит объединить лучшие умы индустрии для быстрого удовлетворения потребностей наших клиентов из правительственных структур благодаря использованию инновационной операционной модели и развёртыванию спутника. Сотрудничество такого рода в рамках отрасли является по-настоящему взаимовыгодным для всех, и мы рассчитываем на продуктивное и долгосрочное партнёрство с Eutelsat в рамках использования позиции 48° восточной долготы».

Генеральный директор и президент корпорации Eutelsat America Corp Дэвид Бэйр добавляет: «Мы рады возможности сотрудничать с компанией Intelsat, ибо это позволяет нам оптимизировать коммерческий потенциал активов, представленных нам позицией 48° восточной долготы и инновационными функциями спутника Eutelsat Quantum. Этот сверхсовременный спутник уже вызвал к себе серьёзный интерес со стороны потенциальных заказчиков из числа правительственных структур, и мы также рады возможности сотрудничества с ведущими системными интеграторами в отрасли, что позволяет нам предоставлять эти уникальные возможности в качестве неотъемлемой части набора решений высокого уровня».

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