К 2022 году объём доходов от передачи данных через спутник превысит доход от передачи видео

К 2022 году объём доходов от передачи данных через спутник превысит доход...

Согласно данным от компании Euroconsult, к 2022 году во всём мире совокупный доход спутниковых операторов от передачи данных превысит доход от передачи видео.

Несмотря на то, что с 2014 года наблюдается эрозия рынков – главным образом, из-за переизбытка предложений в ряде регионов и влиянием спутников высокой пропускной способности – вскоре рынок переориентируется, поставив на первые позиции на передачу данных, считают в исследовательской компании. В Euroconsult считают, что к 2029 году доходы операторов от передачи данных будут составлять приблизительно 80% от общего объёма доходов отрасли спутниковой связи.

В отчёте «Рынок спутниковой связи и видео», подготовленном компанией «Euroconsult», говорится, что пандемия COVID-19 оказала сильное влияние на спрос на связь с морскими судами и самолётами, и, в меньшей степени, на другие сегменты – такие, как корпоративные сети для спутниковых ёмкостей.

Из-за того влияния, которое оказала пандемия COVID-19 на потребление трафика круизными судами, самолётами коммерческих авиалиний и энергетическим сектором, возвращение к росту, которое ранее прогнозировали на 2020 год, вряд ли состоится до 2022 года, — говорится в отчёте.

По прогнозам Euroconsult, рынок спутниковой связи должен превысить исторический пик доходов к 2024 году, а к 2029 году его стоимость должна достигнуть отметки в 18.7 миллиарда долларов.

Согласно прогнозам из другого отчёта – «Спрос и предложение спутниковых ёмкостей в мире», подготовленного компанией NSR, спрос на передачу данных в странах Южной Азии (и в частности – в Индии) будет подпитывать спрос на спутниковые ёмкости.

В исследовательской компании прогнозируют, что в ближайшие 10 лет общий кумулятивный доход рынка спутниковой связи в Индии и странах Южной Азии превысит отметку в 12 миллиардов долларов, при этом 53% совокупного годового дохода операторов геостационарных спутников высокой пропускной способности будет связано с сегментом передачи данных.

В NSR отмечают, что жёстко зарегулированный индийский рынок создаёт проблемы для роста, особенно – в секторе приложений Ku-диапазона.

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