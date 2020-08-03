Интернет-провайдер Сеть Ланет возобновляет сотрудничество с медиагруппой 1+1 media и восстановливает ретрансляцию телеканалов в сети кабельного телевидения.

«В результате сложных и напряженных переговоров договорные отношения с группой 1+1 media восстановлены. С 5 августа 2020 года все отключенные телеканалы группы вернутся в сеть кабельного телевидения провайдера», — говорится в пресс-релизе провайдера.

Все взаимные претензии сторон улажены и компании возобновляют свое сотрудничество. Сеть Ланет поддерживает построение рынка платного телевидения, основанное на принципах честной конкуренции и улучшения контентных предложений для абонентов.

Также Сеть Ланет выражает надежду, что эта ситуация станет наглядным примером того, что любые проблемы решаются за столом переговоров. Даже между такими «сложными» партнерами, как 1+1 media и Ланет. Недавний конфликт, который также имел резонанс в публичной плоскости, стороны считают таким, который был чрезмерно эмоциональным и является пока исчерпанным.

Напомним, ранее провайдер платного телевидения «Сеть Ланет» заявил о давлении со стороны 1+1 media, целью которого является принуждение оператора исключить из сети ряд телеканалов, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированном виде.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.