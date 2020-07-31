Ракету-носитель «Протон-М» с двумя спутниками «Экспресс» запустили в космос. Пуск должен был состояться на сутки раньше, однако был перенесен из-за необходимости дополнительных проверок, передает Интерфакс.

Согласно данным, ракета отправилась в космос в 00:25 по московскому времени 31 июля. Ранее говорилось о том, что запуск «Протон-М» должен состояться 30 июля, однако Госкомиссия не допустила ракету к старту, поскольку требовались дополнительные проверки узлов и агрегатов.

Как известно, «Протон-М» вывела в космос спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Эти космические аппараты были изготовлены ИИС им. Решетнева и предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа к интернету, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах.

Вообще, изначально запуск «Протон-М» был намечен на март. Однако при подготовке ракеты был обнаружен технический брак, из-за которого отправка была отложена до мая.

Но и в мае ракета-носитель «Протон» со спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» запущена не была из-за дефектов в ракете.

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