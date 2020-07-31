Amazon сообщил о планах создать новую сеть спутниковой связи под названием Kuiper. Компания вложит в ее развитие более $10 миллиардов, передает Прайм.

Как сообщил старший вице-президент Amazon Дэйв Лимп, компанию беспокоит проблема отсутствия во многих регионах широкополосного доступа к сети. Создание спутниковой сети Kuiper, по его словам, поможет решить эту проблему, а также обеспечить создание дополнительных рабочих мест и инфраструктуры.

Для реализации своего проекта компания планирует запустить в космос 3236 спутников в пять этапов. Обслуживание начнется, когда на орбите будет 578 аппаратов.

Напомним, в мае появилась информация о том, что Amazon может приобрести часть обанкротившейся OneWeb. На тот момент компания занималась изучением активов британского оператора.

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