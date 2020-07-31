Во втором квартале 2020 года финансовые результаты LG Electronics Inc. (LG) были в значительной степени обусловлены общемировыми последствиями пандемии.

Консолидированные доходы в размере 12,83 трлн. вон (10,51 млрд. долл. США) были на 17,9% ниже, чем за тот же период 2019 года, в то время как операционная прибыль в размере 495,4 млрд. вон (405,65 млн. долл. США) сократилась на 24,1% по сравнению с рекордными операционными доходами за второй квартал прошлого года. Стабильная кампания организовала цепочку поставок и структуру затрат таким образом, чтобы пережить потрясения, вызванные глобальным кризисом в сфере здравоохранения и экономики.

Компания LG Home Appliance & Air Solution сообщила о доходах в размере 5,16 трлн. вон (4,22 млрд. долл. США) во втором квартале, что на 15,5% ниже по сравнению со вторым кварталом 2019 года, в связи с сокращением мирового спроса во время пандемии. Операционные доходы в размере 628 млрд. вон (514,23 млрд. долл. США) снизились на 12,5% в годовом исчислении, несмотря на то, что маржа операционной прибыли в размере 12,2% была самым высоким показателем во втором квартале за всю историю компании LG H&A. Забегая наперед, можно сказать, что компания LG H&A поддерживает растущий интерес потребителей к более здоровому образу жизни.

На доходы и рентабельность компании LG Home Entertainment во втором квартале повлияли карантинные ограничения, включая закрытие розничных магазинов. Объем продаж составил 2,26 трлн. вон (1,85 млрд. долл. США), что на 24,4% меньше, чем во втором квартале 2019 года, а операционная прибыль в размере 112,8 млрд. вон (92,37 млн. долл. США) снизилась на 25,9%. В дополнение к тому, что компания LG HE продолжает снижать материальные затраты, она активно контролирует маркетинговые инвестиции, увеличивая долю премиальной телевизионной продукции, расширяя онлайн-продажи и дополнительно оптимизируя операционную эффективность, чтобы привести рентабельность в соответствие с прошлогодними показателями.

Объем продаж компании LG Mobile Communications за второй квартал составил 1,31 триллиона вон (1,07 млрд. долларов США), что на 31,1% больше, чем в первом квартале. Значительное улучшение отчасти связано с началом открытия рынков после карантина. Операционные убытки в размере 206,5 млрд. вон (169,10 млн. долл. США) сократились по сравнению со вторым кварталом 2019 года и первым кварталом 2020 года в результате повышения эффективности маркетинга и усиления контроля над затратами. Ожидается, что глобальное продвижение LG VELVET в третьем квартале наряду с запуском новых привлекательных по цене моделей создаст новые возможности для смартфонов LG, что в итоге приведет к росту как продаж, так и прибыльности.

Компания LG Vehicle Component Solutions зарегистрировала квартальный доход в размере 912,2 млрд. вон (746,95 млн. долл. США), что на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и операционные убытки в размере 202,5 млрд. вон (165,82 млн. долл. США) в результате остановок производства глобальных автомобилестроительных заводов по причине пандемии. Ожидается, что спрос на автозапчасти будет постепенно восстанавливаться по мере возобновления деятельности основных автопроизводителей.

Компания LG Business Solutions сообщила, что во втором квартале объем продаж составил 1,31 трлн. вон (1,07 млрд. долларов США), что на 12,6% ниже, чем в том же квартале прошлого года, в то время как операционная прибыль снизилась до 98,30 млрд. вон (80,49 млн. долларов США). Чтобы помочь в решении текущих задач, подразделение LG B2B сосредоточено на создании возможностей для бизнеса в условиях растущей «бесконтактной» тенденции, уделяя особое внимание расширению продаж премиальных продуктов Digital Signage, повышению конкурентоспособности солнечных модулей и захвату большей доли рынка удаленной работы и дистанционного обучения.

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