1 августа 2020 г. группа 1+1 media расширяет наполнение пакета для подписчиков VOD-платформы 1+1 video. К 6 популярным украинским телеканалам («1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «Бігуді», «УНІАН ТБ») присоединятся еще два партнерских канала группы 1+1 media: KVARTAL TV и Paramount Comedy. Появление двух флагманов комедийного ТВ в Украине на платформе совпадает с запланированным повышением цен на услугу доступа к 1+1 video: на 5 грн. в месяц.

«На сегодня есть ряд критических факторов, из-за которых сдерживать рост цен на услуги 1+1 video больше не представляется возможным. Но нам удалось сформировать оптимальное предложение для существующих и потенциальных клиентов VOD-платформы. При повышении стоимости подписки на 5 грн / мес они не только смогут по-прежнему смотреть в любое время, в любом месте и с любого устройства любимые фильмы, сериалы, шоу и прямые эфиры. Подписчики также получат неограниченный доступ к двум сильнейшим представителям рынка – телеканалам KVARTAL TV и Paramount Comedy, которые уже завоевали любовь и признательность многих украинских зрителей», – комментирует Александр Козаченко, руководитель развлекательного направления контентных продуктов 1+1 media.

Таким образом, помимо доступа к видеобиблиотеке, зрители 1+1 video смогут просматривать в прямом эфире 8 партнерских каналов группы 1+1 media: «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «Бігуді», «УНІАН ТБ», KVARTAL TV и Paramount Comedy. Стоимость подписки на 1 месяц вырастет на 5 грн.: с 29,99 до 34,99 грн. Подписка на 3 месяца обойдется всего на 10,02 грн. дороже, чем раньше, изменившись с 59,97 до 69,99 грн. Выгоднее всего зрителям будет оформить подписку на 12 месяцев: в таком случае, доступ к 8 телеканалам 1+1 media, а также постоянно пополняющейся медиабиблиотеке 1+1 video будет стоить 189,99 грн. против стоимости 155,88 грн. до 01.08.2020.

Напомним, KVARTAL TV – развлекательный юмористический канал, ориентированный на широкую семейную аудиторию, который вещает в Украине с 8 августа 2016 г.

Paramount Comedy – молодежный развлекательно-юмористический телеканал, который является украинской адаптацией международного Comedy Central. В 2020 году канал отпразднует своё трёхлетие.

«Нам очень приятно, что к многочисленной аудитории поклонников лучших комедийных фильмов и сериалов, которые транслируются на Paramount Comedy, присоединятся и подписчики 1+1 video. Мы всегда рады поднять настроение нашим зрителям и будем работать ещё активнее, чтобы оправдать их ожидания!» – говорит Оксана Петришин, генеральный директор Paramount Comedy Украина.

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