Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания разрешил трансляцию в Украине ещё двух иностранных телеканалов. В перечень были добавлены каналы TRACE Sports Stars и TRACE URBAN, сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным, в Нацсовет с просьбой добавить в Перечень иностранных программ, чье содержание соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном вещании и законодательства Украины, два телеканала обратились британская компания Trace UK World LTD (правообладатель TRACE Sports Stars) и французская компания Trace Global (правообладатель TRACE URBAN).

Компании предоставили все необходимые документы, а также гарантии насчёт того, что содержание каналов полностью адаптировано к украинскому законодательству и соответствует требованиям Евроконвенции о трансграничном вещании. В ходе мониторинга эфира телеканалов Нацсовет нарушений не обнаружил.

Кроме того, регулятор внёс в перечень изменения касательно названий и юрисдикции иностранных программ MTV Ніts, MTV Dance и MTV Rocks. Теперь в перечне разрешенных программ страной-правообладателем этих телеканалов указано Чешскую Республику, а названия программ изменено на MTV Rocks International (эфирный логотип MTV Rocks), MTV Hits International (эфирный логотип — MTV Hits) и сlub MTV.

Напомним, в начале месяца Нацсовет добавил в перечень разрешенных в Украине иностранных программ каналы History2 EU и tviQ.

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