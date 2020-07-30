Интернет-провайдер Сеть Ланет расширил наполнение гигабитного интернет-пакета «GIG» для абонентов Киева. Теперь его пользователи имеют возможность активировать доступ к пакету онлайн-телевидения «Core» без изменения стоимости. Обновленный тарифный план предусматривает доступ к гигабитному интернету и ТВ за 199 грн/30 дней.

Накануне отключения каналов группы 1+1 media, Сеть Ланет усиливает популярный интернет-пакет и предоставляет возможность заказать доступ к онлайн-телевидению всем абонентам пакета «GIG» в Киеве.

Отныне пакет «GIG» предусматривает доступ к интернету на скорости 1000 Мбит/с и к более 130 телеканалам из IPTV-пакета «Core». 70 каналов транслируются в формате высокой четкости Full HD. Предложение действует как для новых абонентов Сети Ланет, так и для тех, кто уже пользуется тарифным планом «GIG».

Для включения IPTV-пакета «Core» абонент должен активировать услугу в личном кабинете или обратиться к оператору, который поможет с подключением.

Сеть Ланет входит в ТОП-3 операторов кабельного телевидения и ТОП-7 интернет-провайдеров Украины. Является лидером гигабитного интернета и обслуживает более 250 000 абонентов телекоммуникационных услуг в 8 областях Украины.

Напомним, ранее провайдер платного телевидения «Сеть Ланет» заявил о давлении со стороны 1+1 media, целью которого является принуждение оператора исключить из сети ряд телеканалов, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированном виде.

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