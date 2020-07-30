Музыкальный канал O-TV сменил владельца. Телеканал почти за 2,8 миллиона гривен приобрел депутат от «Оппозиционной платформы — За життя» Вадим Рабинович, передает Детектор Медиа.

Согласно данным, Рабинович получил 50% владения телеканалом, которые ранее принадлежали экс-депутату «Блока Петра Порошенко» Александру Бригенцу. Вторая половина компании принадлежит помощнику Рабиновича на общественных началах Андрею Алёшина.

По словам Александра Бригенца, во время его пребывания в Верховной Раде O-TV набрал почти 10 миллионов гривен долгов. В связи с этим появилась необходимость искать инвестиции, а в данном случае — покупателя, чтоб канал не обанкротился.

В то же время Бригинец отметил, что O-TV был продан Рабиновичу с условием, что канал останется музыкальным, будет транслировать украинскую музыку и действовать в соответствии с законодательством.

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