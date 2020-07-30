Французская компания ContentScope запустила в Европе новый онлайн-кинотеатр. Видеосервис Sooner собрал в себе самые «немейнстримные» фильмы и сериалы, передает Телеспутник.

Согласно данным, сервис специализируется на независимых и артхаусных работах известных режиссеров, а также на новых фильмах молодых кинематографистов.

В его библиотеку входят также короткометражные и документальные картины, в частности, показанные только на Каннском и Берлинском кинофестивалях.Помимо этого, онлайн-кинотеатр Sooner предлагает также эксклюзивный контент.

Отмечается, что сервис уже работает в Германии, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии и Австрии. В будущем планируется расширить его охват.

Стоимость подписки на Sooner составляет €7,95, при оформлении годовой подписки — €4,99. Видеосервис также предоставляет зрителям пробный двухнедельный период.

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