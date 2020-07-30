Министерство цифровой трансформации планирует обеспечить 95% населения интернетом со скоростью не менее 100 Мбит/с. Кроме того, не менее 75% украинцев должны иметь доступ к фиксированному скоростному интернету со скоростью 30 Мбит/с, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщил замминистра цифровой трансформации Александр Шелест, реализовывать свои планы Минцифры начнет, в первую очередь с социальных учреждений.

«Мы будем этого достигать, в первую очередь, через подключения учреждений социальной инфраструктуры – детсады, школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты и т. д. Все они должны иметь подключенный качественный канал, который может передавать данные и построенную внутреннюю инфраструктуру, чтобы посетители этих центров могли пользоваться качественным интернетом», — сказал он.

Для достижения своей цели министерство также предпримет ряд мер. В частности, это касается упрощения взаимодействия операторов с государственными органами и облегчить им доступ к инфраструктуре.

Кроме того, отметил Александр Шелест, немаловажно минимизировать потери операторов от порчи и краж телекоммуникационного оборудования. Замминистра выразил надежду на то, что новый закон об усилении ответственности за подобные действия посодействует этому.

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