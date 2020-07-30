Согласно данным отчёта компании Omdia, линейное телевидение, несмотря на некоторое снижение аудитории, в 2019 году по-прежнему пользовалось наибольшей популярностью в США, Европе и ряде других наиболее развитых стран.

В опубликованном компанией Omdia «Отчёте о кроссплатформенном времени просмотра телепередач – 2020» указывается, что в 2019 году 63% от всего смотрения телевизионных программ осуществлялось через линейное телевидение. Просмотр долгих форм составлял 16%, а на долю PVR со сдвигом по времени пришлось 12%. Впрочем, 63% по состоянию на 2019 год – это немного меньше, чем 67% в 2018.

В других странах, представленных на страницах отчёта – Австралии, Нидерландах, Испании, Италии, Германии, Франции и Великобритании – наблюдались похожие тенденции.

Среднее время, которое зритель тратит на просмотр программ линейного телевидения, сократилось на всех рынках, кроме Нидерландов, где не произошло никаких изменений. В США падение составило около 19 минут.

«Несмотря на то, что привычка традиционного просмотра программ линейного телевидения постепенно размывается, данная форма развлечений по-прежнему остаётся центральной для большинства людей, – говорит аналитик Omdia Роб Мойзер, исследующий рынок телевидения, провайдеров и платформ. – В результате на долю линейного телевидения по-прежнему приходится наибольшее количество просмотров во всех странах, попавших в исследование».

По словам Мойзера, в Италии на долю линейного телевидения по-прежнему приходится до 90% всех просмотров телепрограмм.

Если говорить о нелинейном просмотре телевизионного контента, то в 2019 году наибольший рост был отмечен в секторе просмотра долгих видео в онлайн. Эта тенденция наблюдалась на всех рынках и стимулировалась такими службами, как Netflix и Amazon Prime Video. Наиболее высокий рост был отмечен в Австралии (55%).

В компании Omdia считают, что увеличение числа подписчиков услуг ОТТ, запусков D2C компаний, рост сотрудничества в сфере подключаемого ТВ и платного ТВ способствуют увеличению объёмов просмотров долгих онлайн-видео.

Однако наиболее быстро растущим сегментом просмотра нелинейного видео являются социальные медиа. На всех рынках, охваченных опросом, объём просмотра видео в соцсетях в 2019 году вырос на 10 минут, обойдя тем самым все прочие формы нелинейного просмотра телепрограмм. В среднем он составил 41 минуту на человека на всех рынках. Лидерство здесь принадлежало США, где в 2019 году среднее время таких просмотров составляло 49.3 минуты.

Дополнительные данные, представленные в отчёте Omdia, указывают на то, что среднее общее ежедневное время просмотра телепрограмм увеличилось до 306 минут на человека в день; в марте и апреле 2020 года объёмы просмотров телепередач значительно возросли из-за пандемии COVID-19.

Напомним, результаты исследования компании Futuresource говорят, что линейное телевидение по-прежнему остаётся основным выбором зрителя.

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