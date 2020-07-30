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Согласно данным отчёта компании Omdia, линейное телевидение, несмотря на некоторое снижение аудитории, в 2019 году по-прежнему пользовалось наибольшей популярностью в США, Европе и ряде других наиболее развитых стран.

В опубликованном компанией Omdia «Отчёте о кроссплатформенном времени просмотра телепередач – 2020» указывается, что в 2019 году 63% от всего смотрения телевизионных программ осуществлялось через линейное телевидение. Просмотр долгих форм составлял 16%, а на долю PVR со сдвигом по времени пришлось 12%. Впрочем, 63% по состоянию на 2019 год – это немного меньше, чем 67% в 2018.

В других странах, представленных на страницах отчёта – Австралии, Нидерландах, Испании, Италии, Германии, Франции и Великобритании – наблюдались похожие тенденции.

Среднее время, которое зритель тратит на просмотр программ линейного телевидения, сократилось на всех рынках, кроме Нидерландов, где не произошло никаких изменений. В США падение составило около 19 минут.

«Несмотря на то, что привычка традиционного просмотра программ линейного телевидения постепенно размывается, данная форма развлечений по-прежнему остаётся центральной для большинства людей, – говорит аналитик Omdia Роб Мойзер, исследующий рынок телевидения, провайдеров и платформ. – В результате на долю линейного телевидения по-прежнему приходится наибольшее количество просмотров во всех странах, попавших в исследование».

По словам Мойзера, в Италии на долю линейного телевидения по-прежнему приходится до 90% всех просмотров телепрограмм.

Если говорить о нелинейном просмотре телевизионного контента, то в 2019 году наибольший рост был отмечен в секторе просмотра долгих видео в онлайн. Эта тенденция наблюдалась на всех рынках и стимулировалась такими службами, как Netflix и Amazon Prime Video. Наиболее высокий рост был отмечен в Австралии (55%).

В компании Omdia считают, что увеличение числа подписчиков услуг ОТТ, запусков D2C компаний, рост сотрудничества в сфере подключаемого ТВ и платного ТВ способствуют увеличению объёмов просмотров долгих онлайн-видео.

Однако наиболее быстро растущим сегментом просмотра нелинейного видео являются социальные медиа. На всех рынках, охваченных опросом, объём просмотра видео в соцсетях в 2019 году вырос на 10 минут, обойдя тем самым все прочие формы нелинейного просмотра телепрограмм. В среднем он составил 41 минуту на человека на всех рынках. Лидерство здесь принадлежало США, где в 2019 году среднее время таких просмотров составляло 49.3 минуты.

Дополнительные данные, представленные в отчёте Omdia, указывают на то, что среднее общее ежедневное время просмотра телепрограмм увеличилось до 306 минут на человека в день; в марте и апреле 2020 года объёмы просмотров телепередач значительно возросли из-за пандемии COVID-19.

Напомним, результаты исследования компании Futuresource говорят, что линейное телевидение по-прежнему остаётся основным выбором зрителя.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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