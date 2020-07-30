Консолидация на корейском рынке кабельного телевидение продолжается: KT Skylife покупает Hyundai HCN

Работающая в секторе услуг платного телевидения компания KT Skylife, являющаяся дочерней структурой корейской телекоммуникационной компании KT, названа наиболее предпочтительным кандидатом на приобретение пятого по величине кабельного оператора страны – компании Hyundai HCN. Данная сделка может сместить баланс в сфере дистрибуции телепрограмм в Корее в сторону компании KT по мере того, как консолидация на местном кабельном рынке набирает обороты.

Конкурентами компании KT в борьбе за право приобретения кабельного оператора, выставленного на продажу в марте текущего года, были компании SK Telecom и LG Uplus.

В официальном письме компании Hyundai HCN, направленном в регуляторные органы, говорится, что точная дата будущей сделки и её цена пока не определены.

По сообщениям местной прессы, покупка кабельного оператора может обойтись компания KT примерно в 400 миллиардов южнокорейских вон (280 миллионов евро). В настоящее время 66% акций компании Hyundai HCN принадлежит корпорации Hyundai Department Store Group, а оставшаяся часть акций находится в свободном обращении.

Абонентская база компании Hyundai HCN охватывает 1.3 миллиона подписчиков, что по состоянию на конец 2019 года составляло немногим менее 4% всего рынка. Доля KT и KT Skylife, в свою очередь, составляет 31.5%, делая компанию лидером рынка.

Доля компаний LG Uplus и LG HelloVision (бывшая CJ Hello), которая в прошлом году была куплена LG Uplus, составила 24.9%, а доля компании SK Telecom, которая в начале текущего года объединилась со вторым по величине кабельным оператором t-Broad, – 24.2%.

Последняя сделка должна быть одобрена корейской Комиссией по связи и антимонопольным органом Комиссия по справедливой торговле.

На продажу выставлен также ряд других кабельных операторов – в частности, D’Live и Central Multi Broadcasting.

По итогу 2018 года в Южной Корее услугами платного телевидения польовалось 32.5 миллиона абонентов.

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