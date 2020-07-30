CES – крупнейшая технологическая конференция года, проходящая традиционно в Лас-Вегасе, – в 2021 не состоится. Об этом сообщила Ассоциация потребительских технологий (CTA), сославшись в качестве причины на пандемию коронавируса. Вместо этого мероприятие пройдёт в цифровом формате.

«Учитывая рост обеспокоенности в связи с распространением COVID-19, не представляется возможным собрать в январе 2021 года в Лас-Вегасе десятки тысяч человек, обеспечив безопасность и создав все необходимые условия для личных встреч и ведения бизнеса», – говорится в заявлении CTA.

В CTA по-прежнему планируют проводить конференции, лекции, выставки продуктов, встречи и сетевые мероприятия в цифровом формате. Выставка вернётся в Лас-Вегас в 2022 году.

Напомним – ещё совсем недавно, в июне, в CTA заявляли о неизменности планов, связанных с проведением мероприятий в рамках CES в январе 2021 года.

CES – одна из крупнейших в мире технологических конференций, на которой собираются представители компаний со всего мира, чтобы продемонстрировать новые продукты и технологии. Впервые мероприятие состоялось в 1967 году в Нью-Йорке – тогда в нём приняло участие 17 500 человек и было представлено 250 экспонентов. По данным CTA, в 2020 году CES посетило 171 268 человек, а в самом мероприятии приняло участие 4 419 компаний-экспонентов.

В число самых заметных участников выставки-конференции, как правило, входят такие компании как Samsung, Sony и LG с их яркими демонстрациями и громадными стендами, которые очень часто выглядят как небольшие залы внутри Конференц-центра Лас-Вегаса.

Учитывая то огромное количество участников и посетителей, которые обычно приезжают на CES, отмена выставки в этом году, по всей видимости, повлечёт за собой серьёзные экономические последствия для Лас-Вегаса. Помимо CES, в Лас-Вегасе проходит огромное количество различных выставок и конференций, организуемых для многих отраслей, и опасения относительно возможных экономических последствий их отмены высказывались уже в марте. В 2019 году, согласно данным Управления по конференциям и приёму гостей Лас-Вегаса, 6.6 миллиона человек посетили город с целью участия в различных конференциях и выставках. В 2018 году туризм принёс в Лас-Вегас 57.6 миллиарда долларов.

Решение об отмене мероприятия было принято после того, как ведущие компании и организаторы мероприятий были вынуждены перенести свои лекции, собрания и прочие события, намеченные на 2020 год, в онлайн по причине пандемии коронавируса. К примеру, компания Apple впервые за свою 30-летнюю провела в режиме онлайн свою ежегодную Всемирную конференцию для разработчиков.

Решение CTA отказаться от проведения CES в привычном виде свидетельствует также о том, что даже после того, как экономика США снова откроется, пройдёт, по всей видимости, ещё немало времени, прежде чем будет возобновлено проведение масштабных мероприятий.

Напомним, в 2020 году выставка-конференция IBC пройдёт в виртуальном режиме. Несмотря на это, Messe Berlin продолжает настаивать на том, что IFA 2020 будет проходить 3-5 сентября в «специальном режиме».

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