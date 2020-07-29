Компания «Вианет» закодирует свои каналы на спутнике. В группу входят телеканалы Niki Kids, Niki Junior, EU Music и 4ever Music, сообщает телеграм-канал TV Post.

Сообщается, что на данный момент каналы группы ведут открытое вещание на спутнике Eutelsat 9B. Точную дату кодирования сигнала телеканалов «Вианет» сообщит позже.

Как рассказал заместитель директора компании Сергей Снигур, кодирование плановое, поскольку телеканалы, входящие в группу, являются платными. Кроме того, музыкальные каналы группы прекратят свое вещание в эфирной цифровой сети Киева (два других канала прекратили его ещё в начале года).

Отмечается, что после кодирования каналов компании «Вианет» в Украине останется всего три незакодированных на спутнике развлекательных канала: «Солнце», «Малятко» и «Эко TV».

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