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УЕФА (UEFA)

Организация УЕФА (UEFA) – европейский футбольный руководящий орган – опубликовала запрос предложения на услуги по борьбе с пиратством, направленные на защиту показа основных соревнований.

В организации планируют поручить одному или нескольким сервис-провайдерам проведение мониторинга, направленного на выявление фактов пиратских трансляций в прямом эфире и записи, а также пресечение таких действий.

Победитель(и) также может (могут) предоставить свои предложения, связанные с предоставлением экспертных услуг и услуг, являющихся вспомогательными для основных служб мониторинга и контроля за соблюдением закона.

Правообладатель заявляет: «В УЕФА очень серьёзно относятся к вопросам защиты своих прав интеллектуальной собственности, а также интересов своих информационных партнёров».

Запрос предложений касается вопросов защиты от пиратства при трансляции следующих соревнований: Евро 2024; Европейский отборочный турнир к Евро-2024 и Чемпионату мира по футболу 2026 года; следующие два финальных матча Лиги Наций УЕФА и групповых поединков Лиги Наций; Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА сезонов 2021-24; а также Лига Европы и лига конференций Европы сезонов 2021-24.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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