Организация УЕФА (UEFA) – европейский футбольный руководящий орган – опубликовала запрос предложения на услуги по борьбе с пиратством, направленные на защиту показа основных соревнований.

В организации планируют поручить одному или нескольким сервис-провайдерам проведение мониторинга, направленного на выявление фактов пиратских трансляций в прямом эфире и записи, а также пресечение таких действий.

Победитель(и) также может (могут) предоставить свои предложения, связанные с предоставлением экспертных услуг и услуг, являющихся вспомогательными для основных служб мониторинга и контроля за соблюдением закона.

Правообладатель заявляет: «В УЕФА очень серьёзно относятся к вопросам защиты своих прав интеллектуальной собственности, а также интересов своих информационных партнёров».

Запрос предложений касается вопросов защиты от пиратства при трансляции следующих соревнований: Евро 2024; Европейский отборочный турнир к Евро-2024 и Чемпионату мира по футболу 2026 года; следующие два финальных матча Лиги Наций УЕФА и групповых поединков Лиги Наций; Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА сезонов 2021-24; а также Лига Европы и лига конференций Европы сезонов 2021-24.

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